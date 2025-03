Wskaźniki pracownicze w sprawozdaniach zrównoważonego rozwoju

Jakie były główne wyzwania wynikające ze specyfiki wskaźników kadrowych w raportach za rok 2024?

Rok 2024 jest pierwszym, za który największe spółki giełdowe przygotowywały raporty zgodnie z dyrektywą w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – CSRD, na podstawie europejskiego standardu raportowania o zrównoważonym rozwoju [ESRS]. Samo to stanowiło wyzwanie dla firm, które musiały wykonać analizę podwójnej istotności, a następnie dokonać przeglądu dostępności danych do raportowania, a niejednokrotnie rozszerzenia swoich systemów kadrowych i płacowych o konkretne dane z obszaru HR. Szczególnie duże wyzwanie podjąć musiały jednostki, które nie rozpoczęły przygotowań do raportowania zgodnie ze standardem ESRS wcześniej i nie przygotowały próbnych raportów na podstawie nowych standardów czy chociaż nie zidentyfikowały źródeł danych, które pozwolą na przygotowanie informacji na potrzeby ujawnień o własnych zasobach pracowniczych.