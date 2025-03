Omnibus - pierwszy pakiet uproszczeń – „obiecane i przedstawione”

Po pojawiających się mniej i bardziej rewolucyjnych informacjach pochodzących z różnych „przecieków” co do kształtu zmian, jakie ma zaproponować Komisja Europejska, nadszedł moment, w którym Bruksela ujawniła swoje pomysły na „podniesienie konkurencyjności europejskich spółek poprzez obniżenie obciążeń administracyjnych, w tym sprawozdawczych”. 26 lutego 2025 r. Komisja przedstawiła pakiet pierwszych uproszczeń dotyczących wybranych unijnych aktów prawnych z obszaru ESG, w tym w szczególności zmian w raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen, we wstępie podkreśliła „Simplification promised, simplification delivered!” – czyli uproszczenia obiecane i dowiezione/przedstawione. Warto jednak pamiętać, że to jest propozycja położona przez Komisję na stół, a o jej dalszych losach zadecydują negocjacje nie tylko między krajami członkowskimi (w Radzie UE), ale także pomiędzy Radą UE a Parlamentem Europejskim. Zaproponowane przez Komisję rozwiązania mają wpisać się w zapowiedzianą redukcję obciążeń sprawozdawczych dla unijnych przedsiębiorstw – o 25 proc. dla dużych podmiotów oraz o 35 proc. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja chciałaby osiągnąć zakładane zmniejszenie obciążeń jak najwcześniej, a najpóźniej – do końca swojej obecnej kadencji.