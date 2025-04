Misja, wizja, halucynacja – dlaczego trzeba mierzyć siły na zamiary?

Trzeba także pamiętać, że „One does not fit all”. Istnieje szereg wyzwań i barier rozwojowych specyficznych dla poszczególnych rynków. Takie problemy, jak finansowanie rozwoju MŚP, wzrost ich innowacyjności i produktywności, poprawa struktury oszczędności krajowych w kierunku zwiększania bazy inwestorów, zwiększenie ochrony inwestorów i zaufania do rynku, wymagają podejścia oddolnego, uwzględniającego lokalne uwarunkowania. Nie ma więc możliwości stworzenia jednego rozwiązania, które byłoby uniwersalne i optymalne dla wszystkich państw i regionów UE. Na przykład proponowana centralizacja nadzoru nie spowoduje spadku kosztów transakcyjnych w Polsce. Idea centralizacji nadzoru lekceważy kwestie asymetrii informacyjnej i lokalnych wyzwań. Nadzór europejski powinien ograniczać się do dużych izb rozliczeniowych, depozytów o znaczeniu systemowym i grup zarządzania funduszami, operujących w skali UE.

Dlatego silny krajowy rynek kapitałowy to interes polskiej gospodarki

Silny krajowy rynek kapitałowy to interes polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, a proponowana koncentracja usług finansowych szkodzi polskiej gospodarce i osłabi zdolność polskiego rynku kapitałowego do wpierania krajowych przedsiębiorców. Silne krajowe rynki kapitałowe są szczególnie ważne dla słabiej rozwiniętych gospodarczo państw członkowskich UE, w tym Polski, ze względu na konieczność nadrobienia zaległości rozwojowych do krajów najbardziej rozwiniętych.

Polska gospodarka potrzebuje silnego krajowego rynku kapitałowego dla zwiększenia jej innowacyjności i produktywności

Najważniejszym wyzwaniem polskiej gospodarki jest wzrost innowacyjności i produktywności. Polska jest znacząco w tyle za innymi krajami UE pod względem innowacyjności. Według rankingu Innovation Union Scoreboard (2024) jesteśmy na piątym miejscu od końca w UE. Ekonomiści Banku Światowego w raporcie pt. „Paths and Drivers of Productivity Growth in Poland” (2022) wskazują, że pomimo nieprzeciętnych wyników wzrostu gospodarczego osiąganych przez ostatnie trzy dekady, jeżeli Polska chce dogonić kraje wyżej rozwinięte i się bogacić, to produktywność musi być głównym źródłem wzrostu gospodarczego. Innowacje, główne źródło wzrostu produktywności, są finansowane przede wszystkim przez rynek kapitałowy. Krajowy rynek kapitałowy ma więc kluczowe znaczenie dla zwiększenia produktywności i konkurencyjności polskich firm, tworzenia nowych, wysokiej jakości i dobrze płatnych miejsc pracy.

Fragmentacja rynków kapitałowych w Europie nie jest głównym problemem, a centralizacja nie jest właściwym rozwiązaniem. Głównymi barierami do zwiększenia roli rynków kapitalnych w finansowaniu gospodarek europejskich jest brak wystarczających zachęt, nadmierne regulacje, dominacja kredytu bankowego i banków uniwersalnych, brak warunków systemowych do zbudowania silnego przemysłu firm inwestycyjnych na wzór banków inwestycyjnych w USA i UK (to de facto duże firmy inwestycyjne, zwane tylko potocznie bankami inwestycyjnymi), które odgrywają kluczową rolę w transferze oszczędności społeczeństwa w produktywne inwestycje. Banki uniwersalne, przyjmujące depozyty ludności, są instytucjami zaufania publicznego z gwarancjami dla deponentów. Z tego powodu ich działalność jest ściśle regulowana i w dużym stopniu ograniczona do konsolidacji oszczędności, przekształcania ich w kredyty dla przedsiębiorstw przy ostrożnym zarządzaniu ryzykiem, co ogranicza ich aktywność na rynku kapitałowym. Ten systemowy problem w ogóle nie jest zaadresowany.