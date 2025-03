Nawet co piąta transakcja zakupów z odroczoną płatnością „Buy Now, Pay Later’ (BNPL – kup teraz, zapłać później) przekształca się w pożyczkę, którą trzeba spłacić na raty wraz z odsetkami. Dla nieostrożnych to może być prosta droga do wpadnięcia w pętlę zadłużenia. Na co trzeba koniecznie uważać, korzystając z takiej oferty?