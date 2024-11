Piotr Kuczyński, DI Xelion: W USA możliwy jest wzrost inflacji

Do Polski jeszcze wrócimy, ale poświęćmy jeszcze chwilę Stanom Zjednoczonym. Trzeba spodziewać się tam powrotu wyższej inflacji?

Ekonomiści twierdzą, że inflacja musi wzrosnąć. Również ja się tego spodziewam, podobnie zresztą jak rynki finansowe. Stąd też mamy umocnienie dolara. Para EUR/USD jest przy 1,06, co jest bardzo niskim poziomem. Stąd też mamy rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich zbliżającą się do 4,5 proc. Są to bardzo wysokie poziomy, biorąc pod uwagę, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są na podobnym poziomie jak rentowności. Zapowiedzi deregulacji rynków finansowych, przemysłu, podniesienie ceł, obniżenie podatków – to musi spowodować zwiększenie inflacji. Jak duży będzie to ruch, tego nie wiadomo. Nie wie tego również Jerome Powell, czyli szef Fedu. Jego postawę można określić krótko: poczekamy, zobaczymy. Jeśli jednak zapowiedzi wyborcze będą realizowane, to w przyszłym roku Fed może nawet wrócić do podwyżek stóp procentowych.

Wyższe stopy procentowe mogą być jednak nie w smak Trumpowi. Będzie wywierał presję na Fed?

Jeśli polityka pieniężna będzie szła nie po myśli Trumpa, to na pewno będzie on starał się wywierać presję na Fed i będzie to wywoływało niepokój na rynkach. Pytanie, czy Trump posunie się do tego, aby mieć wpływ na działania Rezerwy Federalnej. Moim zdaniem jest to bardzo duży znak zapytania. Wojna z Fedem mogłaby doprowadzić do bardzo dużych perturbacji i mogłoby dojść nawet do przyspieszonego upadku dolara. Rynki jednak jeszcze tego nie widzą.

Można jednak powiedzieć, że rynki mają już doświadczenie z Trumpem. Na Wall Street za jego pierwszej kadencji mieliśmy hossę, chociaż przy wyższej zmienności, a dolar się umacniał. Teraz będzie powtórka z rozrywki?

Rynki finansowe faktycznie próbują realizować scenariusz, który mieliśmy w 2016 r. i w kolejnych latach. Warto jednak spojrzeć, jak wtedy wyglądała i jak teraz wygląda sytuacja na rynkach. W 2015 r. i 2016 r. na giełdach mieliśmy stagnację. Teraz mamy hossę, a więc układ jest zupełnie inny. Mierząc wskaźnikiem cena do zysku, akcje są wyraźnie droższe. Wtedy rentowność obligacji sięgała około 2,5 proc., teraz jest to blisko 4,5 proc. Mamy więc dwa różne światy. Realizowanie scenariusza z 2016 r. teraz oznacza pchanie indeksów do góry z pełną świadomością tego, że akcje z drogich stały się bardzo drogie, a mogą być absurdalnie drogie. Hossa jednak trwa, a chciwość ludzka jest nieograniczona.

Wróćmy do wątku polskiego. W ostatnim czasie widzieliśmy słabość naszych indeksów. Teraz doszła jeszcze słabość złotego. Dalej będziemy zakładnikiem Donalda Trumpa?

W pewnym sensie tak. Martwić może przede wszystkim ostatnia słabość złotego. Kiedy bowiem zyskiwał, była to duża zachęta dla inwestorów zagranicznych, bo mogli oni zarabiać nie tylko na wzroście cen akcji, ale też na zmianie ceny waluty. Teraz tej możliwości nie ma, a to dlatego, że umacnia się dolar i to szkodzi przede wszystkim złotemu. Liczę jednak na to, że w pewnym momencie przyjdzie otrzeźwienie i rynki finansowe się zorientują, że pomysły Trumpa podniosą znacznie dług Stanów Zjednoczonych, co będzie niekorzystną informacją dla dolara. Wierzę także, że końcówka roku dla GPW będzie też lepsza.