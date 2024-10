ETF-y na GPW nabierają rozpędu: rekord obrotów, a na horyzoncie nowe instrumenty

– Pracujemy właśnie nad utworzeniem ETF-u opartego na indeksie polskich akcji dywidendowych. Co ważne, chcemy, aby taki ETF wypłacał cyklicznie, zapewne co kwartał, część środków inwestorom. Będzie to zatem pierwszy ETF dystrybucyjny z rodziny Beta ETF – mówi Szpak. – Pytania inwestorów o ETF wypłacający dywidendy pojawiały się od dawna. Wiemy, że Polacy cenią namacalne rzeczy, a dywidenda przychodząca na rachunek maklerski taka jest. Taki rentierski produkt mógłby zainteresować potencjalnie duże grono oszczędzających. Podobnie ocenia ten pomysł zarząd GPW, który zadeklarował wsparcie w promocji takiego produktu – dodaje prezes Beta TFI.

Kłopotliwa wydaje się być kwestia doboru indeksu, na którym miałby bazować dywidendowy ETF. Obecnie na GPW obliczany jest tylko indeks WIGdiv, który skupia 29 spółek. Od początku roku jego wartość wzrosła o ponad 12 proc. Prezes Beta TFI nie ukrywa, że liczy na współpracę z GPW w tym zakresie.

– Rozważamy ten indeks, ale jednocześnie zastanawiamy się nad stworzeniem we współpracy z GPW Benchmark indeksu polskich spółek dywidendowych o nieco innej charakterystyce. Do końca roku chcielibyśmy opracować właściwy indeks odniesienia – mówi Szpak. – W międzyczasie będziemy przygotowywać wniosek do KNF o utworzenie ETF-u dywidendowego. Przy dobrej współpracy z KNF taki ETF moglibyśmy utworzyć w II kwartale 2025 r., jeszcze przed najbardziej intensywną częścią sezonu dywidendowego – dodaje.

Na rozwój ETF-ów w Polsce stawia także sama giełda. W najbliższym czasie GPW planuje poszerzyć ofertę o kolejne ETF-y, zarówno pod względem liczby funduszy, jak i rodzajów aktywów, na które dają ekspozycję.

– Szczególną uwagę poświęcamy możliwości wprowadzenia nowych instrumentów, takich jak ETN i ETC (Exchange Traded Commodities), które otworzą inwestorom dostęp do rynków surowców i kryptoaktywów. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi emitentami, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, co pozwoli na stopniowy rozwój naszej oferty. GPW aktywnie pracuje także nad umożliwieniem polskim inwestorom dostępu do zagranicznych ETF-ów poprzez platformę GlobalConnect. Nasza strategia rozwoju rynku ETF zakłada współpracę zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi dostawcami, aby zapewnić inwestorom jak najszerszą i najbardziej zróżnicowaną ofertę – mówi Grzegorz Kołodziejczyk, dyrektor działu rozwoju rynku GPW.