Polscy inwestorzy stawiają na luksus i technologie

Obniżki stóp procentowych w Europie i USA to proces, który wpływa na tak zwaną rotację aktywów. Oznacza to, że inwestorzy zmieniają swoje portfele inwestycyjne, promując branże zyskujące na obniżkach stóp procentowych. Wśród takich branż znajdują się branża dóbr luksusowych oraz spółki technologiczne.

Reklama

Niższe stopy pobudzają konsumpcję i inwestycje

Niedawna obniżka stóp procentowych przez FED była z niecierpliwością oczekiwana zarówno przez firmy, jak i inwestorów. We wrześniu Fed dokonał większej obniżki o 50 pb, a rynek spodziewa się dalszych cięć do końca roku. Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech miesięcy i zmierza w kierunku kolejnych obniżek, ponieważ nowe dane pokazują osłabienie europejskiej gospodarki. W Polsce w tym roku obniżki stóp nie będzie, ale istnieje szansa na zmiany w przyszłym roku. Spadek stóp procentowych wpływa na całą gospodarkę, jednak szczególnie korzystnie oddziałuje na wybrane branże. Inwestorzy dobrze zdają sobie z tego sprawę i dostosowują swoje portfele inwestycyjne już na etapie zapowiedzi obniżek.

Niższe stopy procentowe są generalnie uważane za katalizatory wzrostu, ponieważ obniżają koszty zaciągania kredytów dla konsumentów i firm. To pobudza zarówno konsumpcję, jak i inwestycje. Podczas gdy w UE konsumpcja stanowi około 53 proc. PKB, w USA jest to prawie 68 proc. W rezultacie, niższe stopy mogą prowadzić do zwiększenia akcji kredytowej, wzrostu inwestycji, wyższych zysków firm i dynamiczniejszego wzrostu gospodarczego, co przekłada się na rosnące ceny akcji.

Więcej branży dóbr luksusowych i technologii w portfelach

– Jak wynika z najnowszego kwartalnego badania Puls Inwestora Indywidualnego, opublikowanego przez eToro, w ciągu ostatnich trzech miesięcy polscy inwestorzy rozpoczęli proces rotacji aktywów. Oczywiście zmiany w portfelach inwestycyjnych mają charakter ewolucyjny, dlatego nie są gwałtowne. Niemniej jednak dobrze odzwierciedlają globalne trendy, widoczne także w decyzjach Polaków – podkreśla Paweł Majtkowski, analityk eToro.