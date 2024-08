Miedź na kolejnej fali wzrostowej, która wcale nie musi długo potrwać

Poprawa nastrojów na światowych rynkach w ostatnim czasie udzieliła się także miedzi. Jej cena osiągnęła najwyższą wartość od połowy lipca. W Stanach Zjednoczonych przekroczony został poziom 4,2 USD za funt, w Londynie zaś cena zbliża się do poziomu 10 tys. USD za tonę. Do powrotu do tegorocznych szczytów wciąż jeszcze jest jednak daleka droga. W USA w maju cena osiągnęła poziom prawie 5,2 USD, w Londynie zaś – niemal 10,9 tys. USD. Czy ich ponowne osiągnięcie w najbliższym czasie jest możliwe?