Brokerzy foreksowi odciskają piętno na wynikach branży maklerskiej

Z danych KNF wynika, że domy maklerskie miały w I półroczu prawie 331 mln zł przychodów z działalności podstawowej. Porównując to z analogicznymi danymi za I półrocze 2023 r., dostrzec można pozytywne trendy. W I półroczu 2022 r. domy maklerskie miały prawie 300 mln zł przychodów z działalności podstawowej. Mocno w tym roku wypadł pod tym względem sam II kwartał, kiedy to wpływy z tej części biznesu wyniosły ponad 172 mln zł. W II kwartale 2023 r. było to niecałe 156 mln zł.