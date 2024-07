Michał Krajczewski, BM BNP Paribas: Męczący trend boczny na WIG20? Dlaczego nie

Na jakie tematy inwestycyjne stawiacie w drugim półroczu? Co warto mieć w portfelu, na których rynkach być?

Jeśli chodzi o inwestorów konserwatywnych, to akcentujemy rozpoczęcie obniżki stóp procentowych przez EBC. Zwiększyliśmy liczbę prognozowanym obniżek stóp przez Fed w tym roku. To ważny moment dla zainteresowanych obligacjami zagranicznymi. W Polsce opóźniamy termin pierwszej obniżki stóp, więc w lepszej sytuacji będą posiadacze obligacji korporacyjnych. Na zagranicznych rynkach akcji spodziewamy się rotacji, realizacji zysków i nie tak silnych zwyżek big techów. Oczekujemy rozszerzenia hossy na inne sektory i lokacje niż USA. Patrzymy na sektory deep value, nieuczestniczące w dotychczasowej hossie. To np. mniejsze spółki, wybrane kraje emerging markets, sektor zielonej energii. Dla długoterminowych inwestycji liczą się takie branże, jak ochrona zdrowia, cyberbezpieczeństwo czy sektory związane z dostawą żywności, czy wybranych metali przemysłowych koniecznych dla transformacji energetycznej.

WIG20, spadając we wtorek o 1,5 proc, był najgorszym indeksem w Europie. Szybko zbliża się do ważnego wsparcia na poziomie około 2400–2380 pkt. Jeżeli go obroni, to zostanie w trendzie wzrostowym?