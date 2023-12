Miesiąc na rynkach: Optymizm jest, ale wyzwań w gospodarce nie zabraknie

Łukasz Tarnawa: Faktycznie nie wygląda to źle, ale szukając potencjalnych wyzwań, na pewno można takie znaleźć. Przedsiębiorstwa walczą o to, aby dopiąć przedsięwzięcia unijne, które są finansowane z poprzedniej perspektywy finansowej. One po prostu muszą być skończone. Typowy cykl wydawania pieniędzy unijnych i pobudzania inwestycji się skończy i przyszły rok przyniesie pewną próżnię w tym zakresie. Oczywiście mamy nadzieję, że pojawią się pieniądze z KPO, natomiast zanim nabierze to tempa, to trzeba się przygotować, że I połowa roku pod względem inwestycji będzie słabsza. Konsument będzie natomiast jeszcze silniejszy, bo będzie niższa inflacja, dochody nominalne są stabilne, tak samo jak rynek pracy. To będzie więc rok konsumenta, jeszcze bardziej niż w 2023 r. i to właśnie konsumpcja będzie główną siłą napędową polskiej gospodarki. Wyzwaniem oprócz inwestycji będzie natomiast też eksport, co będzie wiązało się m.in. z sytuacją gospodarczą w strefie euro.

Piotr Szulec.: Jeśli mówimy o wyzwaniach, to obawiam się ryzyk związanych z wykorzystaniem pieniędzy z KPO. Głównie za sprawą tego, że musimy je szybko wykorzystać. Na scenie politycznej doszło do diametralnej zmiany, mamy nową opcję polityczną ze swoimi pomysłami i też zakończenie pewnego cyklu związanego ze starym rządem. Jakby nie oceniać tego cyklu, to koncepcja jakaś tam była i być może utrzymanie się inwestycji na wysokim poziomie wynikało z tego, że trochę na siłę były one realizowane w spółkach Skarbu Państwa. Teraz mamy nowy rząd, z własnymi pomysłami i z prawdopodobnym dostępem do pieniędzy z KPO, które trzeba będzie szybko wydać. Pytanie, czy w tym okresie zmian koncepcji, być może zastopowania pewnych projektów i uruchomienia nowych i przeznaczenia pieniędzy z KPO, realizowane projekty faktycznie będą tymi, które chcielibyśmy zrealizować, a nie będziemy realizować je tylko dlatego, że trzeba będzie wykorzystać pieniądze z KPO.