"Organ wymierzył wskazaną karę wobec uznania, iż emitent nienależycie wykonał obowiązki informacyjne w zakresie informacji okresowych poprzez:

1. nieprawidłowe ujęcie w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2021/2022 odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów wskutek zakwalifikowania zdarzenia występującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego jako zdarzenia korygującego, oraz

2. brak właściwego ujęcia odpisów w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2022/2023" - czytamy w komunikacie.

Sankcja została wymierzona przez Komisję w wyniku stwierdzenia, iż na dzień 31 stycznia 2022 r., w związku z sytuacją na granicy rosyjsko-ukraińskiej, nie miała miejsca utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów znajdujących się na terenie Ukrainy oraz Rosji, a jedynie ryzyko takiej utraty w przyszłości. Z tego powodu organ uznał, iż odpisy powinny być ujęte w skonsolidowanym raporcie Grupy LPP SA za rok 2022/2023, a nie we wcześniejszym raporcie rocznym za rok obrotowy 2021/2022, jak uczyniła spółka, podano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. W roku obrotowym 2025 (luty 2025 - styczeń 2026) spółka miała 23,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.