- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmuje działania mające na celu analizę i wyjaśnienie kwestii dotyczących kowenantów finansowych oraz związanych z tym obowiązków informacyjnych spoczywających na Dadelo, a także zmian w akcjonariacie oraz transakcji przeprowadzonych na akcjach spółki – poinformował w odpowiedzi na pytania „Parkietu” Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

O co chodzi z Dadelo

Chodzi o sekwencję zdarzeń mających miejsce od 18 marca. Tego dnia Dadelo, bydgoska firma prowadząca sprzedaż rowerów i akcesoriów opublikowała sprawozdanie za 2025 rok, chwaląc się w nim rekordowymi wynikami.

Jednak na sesji kolejnego dnia notowania Dadelo zaczęły silnie spadać. Serwis Obligacje.pl napisał, że spółka naruszyła warunki obligacji wyemitowanych w październiku u.br. W takiej sytuacji obligatariusze mają prawo domagać się natychmiastowego wykupu instrumentów.

Samo Dadelo o tym fakcie poinformowało 20 marca w komunikacie giełdowym. Znalazł się w nim także komentarz prezesa Ryszarda Zawieruszyńskiego.