– Przekroczenie kowenantów przy obligacjach, które wyemitowaliśmy, nie ma żadnego znaczenia dla naszej firmy. Trzeba zaznaczyć, iż na samym początku zostały one źle wyznaczone – napisał w korespondencji z „Parkietem” Ryszard Zawieruszyński, prezes i znaczący akcjonariusz Dadelo, bydgoskiej firmy handlującej rowerami i akcesoriami dla rowerzystów.

O tym, że spółka przekroczyła dwa wskaźniki zapisane w warunkach obligacji, z których w październiku ub.r. pozyskała 50 mln zł (cały program opiewa na 100 mln zł), pisaliśmy w piątek w serwisie parkiet.com. Dadelo poinformowało o tym, dwa dni po publikacji sprawozdania rocznego, w którym – warto zauważyć – nie zawarto takiej informacji. Nie było też wzmianki na ten temat w raporcie biegłego – KPW Audyt.