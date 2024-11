Allegro podkreśla szanse jakie daje to rozwiązanie polskim sprzedawcom. Największy sprzedawca internetowy w Polsce z ofertą B2B działa od czerwca w Czechach, ma tam ponad 60 mln ofert dla firm.

Potencjał w Czechach

Obecnie 80 proc. klientów biznesowych z Czech robi co najmniej połowę zakupów firmowych online. Firmy w internecie najczęściej kupują artykuły biurowe, środki czystości oraz sprzęt elektroniczny czy wyposażenie IT.

- Rozwój Allegro Business w Czechach to kolejny etap międzynarodowej ekspansji naszej platformy dla biznesu. Jednocześnie to szansa dla sprzedających z Polski - mówi Piotr Truszkowski, szef ds. B2B w Allegro. - Nowy proces transgranicznej sprzedaży z opcją VAT 0 proc. umożliwia im dotarcie do jeszcze szerszej i atrakcyjnej bazy klientów - dodaje.

Z zakupów międzynarodowych będą mogli skorzystać tylko zweryfikowani kupujący firmowi. Przy finalizacji zakupów wartość VAT zostanie automatycznie odliczona, a sprzedający otrzyma potwierdzenie, że zakup został zrealizowany przez zweryfikowanego użytkownika.

Usługi dla firm

Podobnie jak w polskiej odsłonie serwisu, kupując na Allegro Business czescy przedsiębiorcy otrzymują szereg udogodnień dostosowanych do zakupów firmowych. Ceny widoczne na platformie są cenami netto, dostępne są również rabaty na zakupy hurtowe, które zaczynają się już od kilku sztuk towaru. Co więcej, na platformie działają popularne rozwiązania firmy ⎼ Allegro Smart! oraz Allegro Protect, które zapewniają wygodę i bezpieczeństwo zakupów.