Obecnie Studenac to największa pod względem liczby placówek sieć sklepów spożywczych w Chorwacji i najszybciej rosnąca pod względem przychodów w ostatnich pięciu latach. Na koniec września 2024 r. miał w 1404 sklepy, w tym 1372 w Chorwacji i 32 w Słowenii po wejściu na ten rynek w 2024 r. Celem grupy jest osiągnięcie 3 400 sklepów do końca 2028 r., zarówno dzięki rozwojowi organicznemu jak i dzięki przejęciom. Rozważane jest też wejście na nowe rynki.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Studenac coraz bliżej giełdy. Co planuje? Środki z emisji nowych akcji zamierzamy przeznaczyć na wspieranie dynamicznego rozwoju firmy, a także na obniżenie zadłużenia – zapowiada prezes Michał Seńczuk.

Spółka zwiększyła przychody z 309,5 mln euro w 2021 r. do 668,1 mln euro w 2023 r., co oznacza skumulowany roczny wzrost na poziomie 46,9 proc. Skorygowana EBITDA wzrosła z 31,3 mln euro do 65,9 mln euro . Przychody pro forma i skorygowana EBITDA pro forma za rok 2023 wyniosły odpowiednio 702 mln euro i 70,7 mln euro. Celem zarządu jest wzrost przychodów w tempie około 30 proc. w 2024 r. wobec 2023 r. oraz CAGR na poziomie 25-30 proc. w perspektywie średnioterminowej, jak również utrzymanie długoterminowego wzrostu zysku EBITDA.

Spółka ma rosnące rok do roku przepływy operacyjne. Michał Halwa, dyrektor finansowy zapowiedział, ze trend ten zostanie utrzymany. Do tej pory Studenac nie wypłacał dywidendy i na razie nie ma takich planów - zyski mają być reinwestowane w rozwój biznesu.