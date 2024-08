Oponeo.pl pozytywnie zaskakuje w 2024 roku. Kurs niemal rekordowy

Po kilkutygodniowej korekcie akcje Oponeo.pl wróciły do łask inwestorów i w ostatnich dniach były bardzo blisko ustanowienia nowego szczytu. Tylko od początku stycznia ich cena podniosła się o ponad 70 proc., a stopa zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy to już blisko 90 proc.

Mocna poprawa rentowności

Wiarę inwestorów w internetowego dystrybutora m.in. opon wzmocniły bardzo dobre wyniki za II kwartał 2024 r. Jak wyjaśnia Piotr Łopaciuk, analityk Biura Maklerskiego PKO BP, spółka skorzystała na bardzo wysokiej rentowności w segmencie opon oraz dźwigni operacyjnej w szybko rozwijającej się spółce zależnej Dadelo, sprzedającej rowery. Marża brutto na sprzedaży brutto w I połowie 2024 r. zwiększyła się do 23,5 proc. z 18,6 proc. w analogicznym okresie rok temu.

– W samym Oponeo w II kwartale skokowo wzrosła rentowność brutto na sprzedaży do najwyższych poziomów od paru lat. Być może presja konkurencyjna na rynku online nieco zelżała. Jeśli zestawić to z wiarą głównych akcjonariuszy w spółkę (w I kwartale zwiększyli swój udział o 10 pkt proc.), można mieć nadzieję, że jest to dość trwała zmiana, a nie wywołana jedynie lepszymi warunkami zakupowymi (w tym umocnienie złotego) – zauważa Łopaciuk.

Wskazuje na umacniającą się pozycję rynkową spółki. – Oponeo cały czas zwiększa udział w polskim rynku opon do samochodów osobowych (wynosi on według naszych szacunków około 36 proc.), choć udział spółki w rosnącym segmencie online może delikatnie spadać. Udział Oponeo w sprzedaży online najpewniej nadal jednak wyraźnie przekracza 50 proc. – szacuje ekspert.