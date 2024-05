Allegro pokazuje wyniki i podaje prognozy. Akcje drożeją

- Jesteśmy mocni w Polsce i coraz silniejsi za granicą po udanym starcie Allegro.sk na Słowacji. Obecnie mamy już 20 milionów aktywnych kupujących w całym regionie, z czego ponad 5 milionów poza Polską. I nie powiedzieliśmy ostatniego słowa - deklaruje Roy Perticucci, prezes Allegro.

Prognozy wyników Allegro na drugi kwartał

Silny wzrost rentowności i efekt wprowadzenia pobierania prowizji od sprzedających u źródła poprawiły pozycję gotówkową Allegro i pomogły obniżyć dźwignię finansową w I kwartale do 1,4 (połowa tego co rok wcześniej).

W II kwartale grupa oczekuje wzrostu GMV z działalności w Polsce w przedziale 10-11 proc. rok do roku, przy wzroście przychodów o 22-24 proc. i dynamice skorygowanego zysku EBITDA o 26-29 proc. Przewidywana wartość GMV działalności międzynarodowej wzrośnie w drugim kwartale o 3-6 proc., przychody spadną o 21-25 proc., a skorygowana strata EBITDA ma wynieść 130-150 mln zł. Wydatki inwestycyjne szacowane są na 140-150 mln zł w Polsce i 25-35 mln zł za granicą. W efekcie, wzrost GMV grupy oczekiwany jest w zakresie 9-10 proc. w drugim kwartale, a przychodów w przedziale 11-14 proc. Z kolei skorygowany zysk EBITDA całej grupy powinien być o 22-27 proc. wyższy rok do roku, a CAPEX spodziewany jest na poziomie 165-185 mln zł.

Grupa podkreśla, że w dalszym ciągu podnosi atrakcyjność dostaw. One Kurier poszerza swój zasięg, a stopień wykorzystania automatów paczkowych One Box systematycznie się zwiększa.

- DPD będzie teraz realizować dostawy również do One Boksów i One Punktów, a nowa 7-letnia umowa z Ruchem obejmuje dostawy do sieci Orlen Paczki, a także One Boksów i One Punktów. Wraz z niedawnym aneksem do wieloletniej umowy z InPostem, wiążącym poziom cen z wolumenem, porozumienia te wpisują się w plan skalowania i dywersyfikacji metod dostaw dostępnych dla kupujących na Allegro - komentuje szef Allegro.