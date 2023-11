Eurocash miał 29,96 mln zł zysku netto w III kw. 2023 r.

"Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii rozpisanej na lata 2023-2025, Grupa Eurocash pozostaje w trendzie wzrostowym. Wypracowaliśmy zwyżkę przychodów i wyniku EBITDA we wszystkich segmentach naszej działalności, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, tj. słabnącej sprzedaży detalicznej w Polsce, presji inflacyjnej oraz wysokiej bazy porównawczej z ubiegłego roku. Na poziomie wyniku netto pierwsze dziewięć miesięcy tego roku zamknęliśmy z zyskiem netto wynoszącym 44 mln zł, czyli ponad 4-krotnie wyższym niż przed rokiem" - skomentował prezes Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

"Wzrost wyników Grupy Eurocash idzie w parze z budowaniem silnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które w ciągu trzech kwartałów 2023 roku sięgnęły 781 mln zł (+29% r/r) oraz istotną poprawą pozycji finansowej. Na koniec września tego roku stan gotówki na kontach Grupy Eurocash podwoił się rok do roku, a wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) spadł poniżej 0,9x - najniższego poziomu od blisko 5 lat" - podkreślono w komunikacie.

W segmencie hurtowym, odpowiadającym za ponad 72% przychodów Grupy Eurocash, łączna sprzedaż zrealizowana w ciągu trzech kwartałów 2023 roku przekroczyła 17,8 mld zł i była o 9% wyższa r/r. W formatach Eurocash Serwis zanotowano wzrost o 19% r/r, zaś w Eurocash Gastronomia - o 23%, natomiast sprzedaż w formacie Eurocash Dystrybucja ustabilizowała się i wzrosła o 4%. Hurtownie Eurocash Cash&Carry zanotowały z kolei nieco niższą sprzedaż o 2% niż rok wcześniej, kiedy to osiągnęły znaczące wzrosty m.in. w związku zakupami realizowanymi przez i na rzecz uchodźców z Ukrainy w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej, wymieniono w materiale.

"W otoczeniu rosnących kosztów (presja płacowa związana z dwukrotną podwyżką płacy minimalnej w 2023 roku oraz wciąż wysoka inflacja), EBITDA segmentu hurtowego w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wzrosła o 6% r/r do 612 mln zł" - czytamy dalej.

W segmencie detalicznym, odpowiadającym za ponad 24% przychodów Grupy Eurocash, sprzedaż w dziewięciu miesiącach 2023 roku sięgnęła blisko 6 mld zł i była o 6% wyższa niż przed rokiem. Sprzedaż like-for-like (dla tej samej liczby placówek, LFL) w sklepach Delikatesy Centrum wzrosła w omawianym okresie o 6,4% r/r.

"Dzięki intensywnym działaniom promocyjnym, Delikatesy Centrum sukcesywnie poprawiają swoją pozycję cenową wobec konkurencyjnych sieci. Koncentracja na efektywności kosztowej przekłada się z kolei na poprawę rentowności. EBITDA segmentu detalicznego w ciągu pierwszych trzech kwartałów wzrosła o ponad 7% r/r do 262 mln zł, co oznacza wzrost marży EBITDA do 4,4% (z 4,3% przed rokiem)" - napisano dalej.