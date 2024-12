10:01 Ranking po godzinie gry

Prawie wszyscy uczestnicy dokonali już pierwszych finałowych transakcji. Na czele pozostaje Justyna Banasiak, która ma już na koncie blisko 12-proc. stopę zwrotu.

09:53 Ożywienie na krajowym rynku. WIG20 wybija się ponad 2250 pkt

Indeks dużych spółek powoli budzi się z porannego letargu. Po blisko godzinie handlu WIG20 zwyżkuje o 0,8 proc.

09:32 Pierwsze transakcje za nami

Uczestnicy tegorocznego finału gry giełdowej dokonali już pierwszych transakcji. Na czoło rankingu z 5-proc. stopą zwrotu wysuwa się Justyna Banasiak.

09:25 CD Projekt na czele dużych spółek

Akcje producenta gier zwyżkują o około 1 proc. na początku środowej sesji

09:08 20 tys. zł dla zwycięzcy. Do tego miły dodatek

W tym roku zwycięzca Parkiet Challenge otrzyma w nagrodę 20 tys. zł – czyli o 5 tys. zł więcej niż w zeszłym roku. Za drugie miejsce mamy 10 tys. zł, a za trzecie 5 tys. zł. Dodatkiem do tych nagród są samochody do korzystania przez tydzień (dla zwycięzcy) lub przez weekend (dla laureatów drugiego i trzeciego miejsca). Wszyscy pozostali finaliści otrzymają nagrody pieniężne.

09:04 Krajowy rynek ruszył. 2250 pkt w roli oporu dla WIG20

Środowa sesja właśnie wystartowała. Indeks dużych spółek nieco zyskuje na otwarciu notowań, natomiast okolice 2250 pkt nadal powstrzymują zwyżki.

Rynki dość spokojnie przyjęły wydarzenia z Korei Południowej, ale to nie jedyny czynnik ryzyka. - We Francji rekordowy deficyt budżetowy doprowadził do niepokojów i podważania działania rządu i prezydenta. W Gruzji rząd zdecydował się na zawieszenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, co doprowadziło do ogromnego niezadowolenia społeczeństwa i rozpoczęcia demonstracji - komentuje Michał Stajniak z XTB.

08:51 Aleksander Krysiak rok temu rozbił bank

Tegoroczna edycja Parkiet Challenge jest już szóstą rozgrywaną w aktualnej formule. Warto przypomnieć, jak przebiegał finał w zeszłym roku.

Finał rozgrywaliśmy 20 grudnia, czyli już niemal w atmosferze świątecznej. W podsumowaniu pisaliśmy, że aby myśleć o czołowych miejscach, trzeba było mieć nerwy ze stali. Choć w tamtym czasie WIG seriami bił historyczne rekordy, to akurat sesja podczas finału była bardzo zmienna, przynosiła to wzrost, to spadek notowań. Ostatecznie zwycięzcą okazał się Aleksander Krysiak, który osiągnął w samym tylko finale imponującą 19,5-proc. stopę zwrotu (oraz prawie 47 proc. łącznie w całym konkursie!).

08:45 Rywalizacja właśnie startuje

Wszyscy uczestnicy są już na swoich stanowiskach w Sali Notowań.

08:36 Czekamy na start rynku terminowego. I finału

Handel na rynku instrumentów pochodnych na GPW zacznie się jak zawsze o 8.45. I wówczas rozpocznie się także rywalizacja w naszym finale.

08:30 Te instrumenty będą dziś w grze

Do dyspozycji gracze będą mieć wszystkie kontrakty terminowe notowane aktualnie na GPW. Są to:

kontrakty na indeksy (WIG20, mWIG40, WIG.GAMES5 – skupiający spółki gamingowe, oraz WIG.MS-BAS i WIG.MS-FIN – dwa tzw. indeksy makrosektorowe, kolejno z sektora energetyki, górnictwa i surowców oraz sektora finansowego)

kontrakty na waluty (pary USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN)

kontrakty na akcje – łącznie 45 spółek.

08:19 Do finału dzięki drugiej szansie

Dwaj pozostali uczestnicy zakwalifikowali się do finału dzięki dogrywce, którą zorganizowaliśmy pierwszy raz w historii Parkiet Challenge. Chcieliśmy bowiem uatrakcyjnić rywalizację, dając „drugą szansę” wszystkim tym, którym nie powiodło się w etapie głównym. Dogrywkę przeprowadziliśmy w zeszłym tygodniu. Marcin Szot i Paweł Appelt zaczęli ją tak jak wszyscy uczestnicy z 20 tys. zł, a zakończyli z kwotami jak poniżej, najwyższymi w stawce (pomijając Rafała Małka – „szachistę50”, który ich przedzielił, ale miał już awans wywalczony dzięki etapowi głównemu). Osiągnęli zatem przez tydzień, odpowiednio, ponad 12 proc. i ponad 10 proc. zysku!

Przystępują do finału z dwóch ostatnich miejsc, ale wcale nie stoją na straconej pozycji. Pamiętajmy, że gra dziś będzie się toczyć na rynku kontraktów, gdzie zyski (choć także straty) głównie dzięki dźwigni mogą być duże wyższe niż na rynku akcji.

08:10 Ośmiu finalistów z etapu głównego

W tym roku dziesiątkę finalistów tworzą cztery panie oraz sześciu panów. Ośmioro z nich zakwalifikowało się do finału z czterotygodniowego etapu głównego. Poniższa lista poza ich nazwiskami zawiera również nicki wykorzystywane w grze oraz stan portfela na starcie dzisiejszego finału – taki sam, z jakim skończyli etap główny.

Przypomnijmy, że wszyscy uczestnicy Parkiet Challenge zaczynali od wirtualnych 20 tys. zł, a inwestować mogli w akcje z WIG20 i mWIG40. Oznacza to, że lider, Filip Jasiak, wypracował w ten sposób w niecały miesiąc ponad 19 proc. zysku!

08:00 Najlepsi spośród pogromców rynku

Przez ostatnie tygodnie, gdy trwał etap główny oraz dogrywka w Parkiet Challenge, warszawski rynek, delikatnie to ujmując, nie rozpieszczał inwestorów. Co prawda łącznie przez cały ten czas WIG20 spadł tylko o 3 proc., ale w pewnym momencie strata sięgała już ponad 7 proc. Wśród uczestników naszego konkursu znaleźli się jednak tacy, którzy doskonale radzą sobie na GPW nawet w takich trudnych warunkach. A dziś najlepsi z tego grona spotkają się w wielkim finale!

