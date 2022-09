Rusza XXXI edycja Forum Ekonomicznego pod nieprzypadkowym hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań”. – Rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła wszystko – nie tylko jeżeli chodzi o gospodarkę czy politykę, ale też kulturowo. Wydaje się, że jest to zmiana nieodwracalna, zwłaszcza w przypadku naszych sąsiadów z Zachodu – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Reklama

Wymiar polityczny

– Rozmowa o konsekwencjach rosyjskiej agresji, o tym, jak zakończyć ten konflikt, będzie jednym z głównych elementów forum w Karpaczu – zaznacza Berdychowski. – Nigdy dotąd nie organizowano forum w tak trudnej dla nas, dla Polski i Europy sytuacji geopolitycznej. To mnoży tematy i dylematy, które będziemy rozwiązywać – podkreśla też Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Chrabota zauważa, że w wymiarze politycznym Polska jest coraz ważniejsza dla świata i coraz bliżej obserwowana. – Czy Europa jest nadal Europą? Czy państwa mówią wspólnym głosem i wyznają te same wartości? Jaka będzie rola Europy w redefiniującym się porządku światowym i co najważniejsze, jaka będzie przyszłość Ukrainy? – stawia kolejne kwestie do rozważań Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego, które to województwo jest głównym partnerem Forum.

Odpowiedź na kryzys

– Przyszłość gospodarcza Europy rysuje się na całkiem nowych zasadach. To chyba, prócz scenariuszy końca tej wojny, najważniejszy temat – przekonuje Chrabota. Wojna wywołała potężny szok gospodarczy, hamując oczekiwane ożywienie po pandemii; zamiast nowego otwarcia i nowej nadziei musimy mierzyć się z kryzysem energetycznym, drożejącą żywnością, przerwami w dostawach produktów i surowców na rynkach międzynarodowych, widmem recesji w Europie itp.

– Katastrofalne skutki wojny, jej wpływ na życie ludzi i stan gospodarek, dotknęły nie tylko Ukrainy, ale doprowadziły i wciąż prowadzą do znacznych strat ekonomicznych między innymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także na całym świecie – zaznacza Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej. Prezentacja corocznego raportu SGH pokazującego stan polskiej i europejskiej gospodarki to jedno z ważniejszych wydarzeń Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Reklama

Co dalej?

Podczas debat poruszone powinny też zostać nieoczywiste konsekwencje wojny. – Jeśli chodzi o politykę klimatyczną, to rozwiązania zaproponowane przez UE okazały się nierealne i dlatego Polska musi poddać rewizji dotychczasowe jej założenia – ocenia Zygmunt Berdychowski. To komentarz w odniesieniu do gwałtownych wzrostów cen gazu, co nie tylko niesie zagrożenia dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, ale stawia pod dużym znakiem zapytania realizację ambitnych celów europejskiego Zielonego Ładu.

Wielu gości

Forum Ekonomiczne to platforma spotkań, debat, wymiany myśli i idee, prezentacji konkretnych rozwiązań, ważnych deklaracji. Tegoroczna edycja rusza 6 września, uczestników czeka trzydniowy bogaty program merytoryczny zawierający ponad 300 wydarzeń.

Organizator, Instytut Studiów Wschodnich, podkreśla, że zainteresowanie uczestnictwem jest w tym roku rekordowo wysokie. Wśród zapowiadanych gości warto wymienić prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, szefów niemal wszystkich ministerstw w polskim rządzie. Karpacz odwiedzić też ma minister polityki rolnej i żywności w rządzie ukraińskim Mykola Solskyi, przewodniczący komisji ds. rozwoju gospodarczego Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Natalukha, rosyjscy opozycjoniści Garri Kasparow czy Ilja Ponomariew i wiele innych osobistości ze świata polityki, biznesu, nauki i kultury, samorządu itp.