– Wojna przemeblowała architekturę bezpieczeństwa i europejskiej gospodarki. Wszystkie konsekwencje tej wojny to jeden z zasadniczych tematów, na których koncentruje się nasz raport – podkreślał Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, podczas prezentacji corocznego raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego.

Trudne otoczenie

– Istotne, że poszukujemy w nim nie tylko diagnozy, ale też wskazania kierunków dla gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, by ten okres stagnacji, który nas niewątpliwie czeka, był jak najkrótszy – podkreślał Berdychowski. – Raport przedstawia trendy, zagrożenia i wyzwania, a także kierunki działań na przyszłość, by gospodarki naszego regionu dalej się rozwijały mimo uwarunkowań, z którymi musimy się mierzyć, takich jak pandemia, straszna wojna, inflacja, ograniczony dostęp do surowców energetycznych czy pogarszające się nastroje społeczne – zaznaczał Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, podkreślał znaczenie dwóch priorytetów dla polskiej gospodarki jako wyznaczników dla polityki gospodarczej. – Po pierwsze, to ochrona potencjału gospodarki, by po przejściu okresów wstrząsów mogła ona wrócić na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, bez skoku bezrobocia i fali upadłości firm – wymieniał Borys. Po drugie, ważne jest stworzenie pewnego „systemu bezpieczeństwa gospodarczego NATO”.

Forum w Krynicy Karpacz poświęcony skutkom wojny Gospodarcze i polityczne konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę zdominują debaty tegorocznego Forum Ekonomicznego.

Jaki system gospodarczej współpracy

Jak wskazywał Paweł Borys, pandemia i wojna pokazały nam, że przeniesienie dużej części łańcuchów produkcji i dostaw do krajów takich jak Chiny czy Rosja, które noszą znamiona krajów autorytarnych, rodzi duże niebezpieczeństwa. – Trzeba postawić szerzej na integrację transatlantycką i z krajami demokratycznymi z innych regionów o dużym potencjalne ekonomicznym – postulował prezes PFR.

Tegoroczny raport SGH porusza 11 aktualnych tematów, m.in. takich jak gospodarka wobec covidu, wpływ inflacji na rynek pracy i wzrost PKB, rynek mieszkaniowy, transformacja energetyczna w motoryzacji, logistyka w przemyśle petrochemicznym, energetyka w dobie szoków cenowych, sektor ochrony zdrowia czy system innowacji. Każdy z tych tematów będzie omawiany podczas debat na Forum Ekonomicznym.

Mniejsza dostępność mieszkań

– Pracując nad tematyką finansowej dostępności mieszkań, tylko w niepełnym zakresie mogliśmy przypuszczać, jak bardzo będzie to temat aktualny i ważny – mówił dr Adam Czerniak z SGH. Badania w tym zakresie dotyczyły takich wskaźników, jak cena mieszkań a dochód rozporządzalny oraz zdolności kredytowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2015–2021. Jeśli chodzi o ten pierwszy wskaźnik, to na przestrzeni ostatnich lat pogarszał się on w niemal wszystkich badanych krajach z wyjątkiem Rumunii, co oznacza, że ceny mieszkań rosły szybciej niż dochody gospodarstw domowych.

– Jeśli chodzi o dostępność kredytową, to sytuacja w regionie jest bardziej zróżnicowana, ale trzeba podkreślić, że Polska charakteryzowała się najniższą dostępnością w latach 2015–2021 i nie ma tu poprawy – zaznaczył Czerniak. – To negatywny wniosek na przyszłość, przy rosnących stopach procentowych NBP i zaostrzeniu kredytowej polityki ostrożnościowej w 2022 r. dostępność finansowa mieszkań w Polsce dramatycznie spada – ocenił Czerniak.

Szok cenowy

Tematyka kryzysu energetyczny jako następstwa szantażu gazowego Kremla w raporcie SGH jest poruszana w wielu aspektach. Jak podkreśliła prof. Dorota Niedziółka, w gospodarce utrzymuje się wysoka zależność między zmianami cen surowców energetycznych a procesami inflacyjnymi. Drożejące nośniki energii znajdują też swoje odzwierciedlenie w rosnących cenach uprawnień do emisji CO2.

– Silne potwierdzenie tych procesów znajdujemy w tym roku. To determinuje konkurencyjność przedsiębiorstw i decyzje w ramach polityki gospodarczej państw – zaznaczyła profesor. – Obecna sytuacja wzmacnia interwencjonizm państwa z konsekwencjami dla wszystkich uczestników rynku energetycznego. Naszym zdaniem nie ma od tego odwrotu, pytanie tylko, jak długo to powinno trwać – podkreślali eksperci SGH, badający temat sektora energetycznego w dobie szoków cenowych i wojny hybrydowej.

