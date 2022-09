– Bardzo się cieszę, że udało się spotkać, bardzo te spotkania cenię. Dla mnie dialog z rynkiem był zawsze bardzo istotny. Mój poprzednik, minister Tadeusz Kościński, głosił tezę proklienckości, klientocentrynczności. To i moja dewiza, gdy pełniłam poprzednie funkcje – mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska w trakcie inauguracji spotkania, w którym wzięli też udział wiceminister Artur Soboń oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Bartosz Zbaraszczuk.

– To dewiza nas wszystkich, by wyzwania, problemy rozwiązywać w duchu rozmowy. W sferze podatków musimy poszukiwać kompromisu – podkreśliła minister Rzeczkowska. – Doskonale rozumiem państwa potrzebę, by prawo było stabilne, by było jak najbardziej jasne. Ważne, by rynek miał czas na przygotowanie się do zmian, bo w dzisiejszym świecie każda zmiana to zmiana systemu cyfrowego, co wymaga nakładów – dodała Rzeczkowska.

Dialog na wielu poziomach

Roman Jamiołkowski z BAT Polska pytał przedstawicieli resortu finansów o kwestię rewizji dyrektywy akcyzowej. – Chcielibyśmy jako branża zachęcać państwa do aktywności w tym zakresie. Jest apel o to, by Polska budowała tę dyskusję – podkreślił Jamiołkowski.

W odpowiedzi wiceminister Artur Soboń stwierdził, że Polska nie jest bierna w sprawie akcyzy. Soboń zwrócił uwagę na niedawne pismo, jakie zostało skierowane do czeskiej prezydencji w sprawie prac nad dyrektywą. – Nigdy nie było tak, że byliśmy biernym obserwatorem. To, że mówimy czasami o analizach, nie oznacza, że się tylko przyglądamy – podkreśliła Rzeczkowska.

Czytaj więcej Forum w Krynicy Ogrom wyzwań dla gospodarki Doroczny raport Szkoły Głównej Handlowej przedstawiony we wtorek w Karpaczu wyznacza kierunki nie tylko debat na Forum Ekonomicznym, ale może być ważną przesłanką dla decyzji w polityce gospodarczej.

W toku dyskusji Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska, pytał o kwestię podatku od sprzedaży detalicznej. – Chcielibyśmy, aby w ferworze innych spraw ta kwestia nie zeszła z agendy. Co do pewności prawa, to digitalizacja prowadzi do tego, że duże firmy mają rozbudowane systemy finansowe, wtedy drobna nawet zmiana wymaga wielomiesięcznych modyfikacji. Kwestia pewności prawa i odpowiedniego vacatio legis jest dla nas szczególnie ważna – mówił Kuberka. W odpowiedzi minister Rzeczkowska stwierdziła, że ten czynnik jest uwzględniany na wielu poziomach. – Zachęcam do korzystania i dialogu w przypadku większych zmian przy pomocy dedykowanych skrzynek mailowych, technicznych. Ale też do spotkań technicznych, np. dla dostawców oprogramowania. To robimy przy dużych projektach Ministerstwa Finansów – podkreśliła Rzeczkowska.

W rozmowie pojawiły się również kwestie zmian podatkowych w tym roku i sekwencji wydarzeń w tym roku. – Polecam kalkulator przygotowany przez MF. To jedno z najlepszych narzędzi informacyjnych dotyczących zmian podatkowych, które stworzyliśmy – mówił Soboń. W trakcie dyskusji pojawił się wielokrotnie temat znaczenia odpowiedniej informacji i dobrej komunikacji w sferze publicznej, jeśli chodzi o kwestie podatkowe.

Przedstawiciele MF odnieśli się też do kwestii podatku od sprzedaży detalicznej. – Jeśli chodzi o tę drugą kwestię, to dopóki będziemy przedłużać tarczę, dopóty będziemy obejmować nią podatek od sprzedaży detalicznej na stacjach paliw. Jeśli będzie moment, w którym przestaniemy przedłużać tarczę, to wówczas się tej sprawie przyjrzymy – podkreślił Soboń. Minister Rzeczkowska zapowiedziała też w trakcie rozmowy nowe funkcjonalności i rozwój usług cyfrowych związanych z rozliczaniem się podatników przez internet wokół usługi Twój e-PIT. – W przyszłym roku planujemy dodanie BLIK-a jako nowej formy płatności w e-Urzędzie Skarbowym – zapowiedziała minister Rzeczkowska.

Padła też zapowiedź nowej kampanii informacyjnej – pod koniec roku podatkowego – dotyczącej PIT-2, tak by podatnicy mieli szersze informacje i możliwości związane z tym oświadczeniem.

Pytania o przyszłość

Uczestnicy dyskusji podnosili w jej trakcie różnorakie kwestie dotyczące polskiej gospodarki. Prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik mówił o znaczeniu projektu budowy dużych reaktorów jądrowych dla Polski. – To perspektywa napędu dla gospodarki, nowych korzyści podatkowych dla Polski – zapewniał w rozmowie. Podkreślał też długoterminową stabilność energetyki jądrowej jako źródła energii.

Również Adam Pieńkowski, dyrektor generalny McDonald’s Polska, mówił o znaczeniu stabilności transparencji i komunikacji w czasie zmian w prawie.

– Wszyscy kontrybuujemy do systemu finansowego – podkreślał, przypominając m.in. dyskusję o podatku VAT na usługi gastronomiczne. – Ważne, by był dialog i wzajemne zrozumienie. Przypominam, że zbieramy głosy podatników, w tym jeśli chodzi o podatek VAT – mówiła minister Rzeczkowska, przypominając o rozwiązaniach wspierających na linii fiskus–przedsiębiorca.