Różnice majątkowe między „superbogaczami” a zwykłymi miliarderami pogłębiają się. 20 osób zajmujących najwyższe miejsca na liście „Forbesa” odpowiada za 50 proc. całego majątku ludzi z tego rankingu.

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Na liście przybyło 34 nowych miliarderów, których fortuny musiały przekraczać 4,4 mld dolarów, ale 10 pierwszych miejsc rankingu zajęli ci ludzie, co zwykle – opisuje dziennik.

Majątek Elona Muska porównywalny z rocznym PKB Szwajcarii

Piąty rok z rzędu na 1. miejscu listy jest Elon Musk, który został pierwszym na świecie bilionerem po wejściu na giełdę jego firmy SpaceX, a obecnie jego majątek jest wyceniany na około 900 mld USD. Amerykański „Newsweek” policzył po debiucie giełdowym SpaceX, że wartość majątku jego właściciela jest porównywalna z rocznym PKB Szwajcarii.

John D. Rockefeller, jeden z najbogatszych ludzi w historii Ameryki, właściciel firmy Standard Oil, posiadał fortunę równą 1,5 proc. amerykańskiego PKB, a majątek Muska jest ponad dwa razy większy.

Za Muskiem uplasował się właściciel Amazona Jeff Bezos (378 mld dolarów), a dalej Larry Page – współzałożyciel Google'a (278 mld), Michael Dell – założyciel i szef Dell Technologies (263 mld), Sergey Brin – drugi współzałożyciel Google'a (256 mld), szef Mety i założyciel Facebooka Mark Zuckerberg (212 mld), Larry Ellison – współzałożyciel firmy Oracle (204 mld, Jensen Huang – szefi twórca Nvidii (199 mld), Steve Ballmer – były dyrektor wykonawczy Microsoftu (156 mld) i legendarny inwestor, były szef konglomeratu Berkshire Hathaway (144 mld dolarów).

„Nigdy wcześniej miliarderzy w USA nie mieli tak dużo pieniędzy”

Laureat Nagrody Nobla z ekonomii, prof. Paul Krugman napisał niedawno na swoim Substacku, że nigdy wcześniej miliarderzy w USA nie mieli tak dużo pieniędzy i władzy, ich wpływy w mediach są bez precedensu, „a to ekstremalne bogactwo zagraża demokracji”.

Po debiucie giełdowym SpaceX David Lay Williams, profesor politologii badający nierówności społeczne, ocenił na łamach „New York Timesa”, że fortuna Muska jest równa 3 proc. PKB USA i 5 mln razy większa niż średni majątek amerykańskiej rodziny.

Ludzie próbują sobie wyobrazić, jak wielki jest jego majątek. Niektórzy obliczyli, że gdyby ułożyć stos studolarowych banknotów wart bilion, to miałby on blisko 1093 km wysokości – zauważył Williams.