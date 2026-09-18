Rafał Sadoch, Zespół mForex, Biuro maklerskie mBanku S.A.
Dodatkowo popyt na ryzyko wsparło cofnięcie na rynku ropy naftowej, gdzie baryłka WTI spadła poniżej 95 USD. Arabia Saudyjska pracuje nad przywróceniem pełnej przepustowości kluczowego ropociągu po ubiegłotygodniowych atakach. W piątkowy poranek notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy kontynuują wzrosty. Na Starym Kontynencie również dominuje zieleń, a skala zwyżek sięga 1%.
Bank Japonii zgodnie z oczekiwaniami podniósł dziś główną stopę procentową do 1,25%, najwyższego poziomu od 31 lat. Mimo to jen nie zyskał na wartości, a niejednomyślna decyzja osłabiła jego notowania. Z kolei Bank Anglii pozostawił wczoraj stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale zmodyfikował program zacieśniania ilościowego, co przyniosło dużą ulgę na rynku długu. Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych spadła o ponad 10 pb, notując największy jednodniowy spadek od czterech miesięcy. Głosowanie zakończyło się wynikiem 6:3, przy czym trzech członków Komitetu Polityki Pieniężnej opowiedziało się za natychmiastową podwyżką stóp o 25 pb. Widać zatem, że bankierzy centralni chcą zachować elastyczność i reagować na dalszy rozwój sytuacji na rynku ropy naftowej oraz jego konsekwencje dla inflacji.
W mijającym tygodniu sentyment rynkowy zmienił się o 180 stopni. Jeszcze na początku tygodnia inwestorzy mierzyli się z kombinacją rosnących cen ropy, rekordowych rentowności obligacji oraz obaw związanych z potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z rozwoju sztucznej inteligencji. Obecnie część tych obaw została odsunięta na dalszy plan, co pozwoliło na wyraźną poprawę nastrojów na globalnych rynkach akcji.
US500.f; D1
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