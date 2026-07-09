W czwartek cena akcji XTB zbliżyła się do poziomu 128 zł, co jest najwyższą wartością w historii spółki. Skąd ten ruch? Rynek oczekuje mocnych wyników spółki za II kwartał. Widać to po prognozach wynikowych analityków. Ostatnio swoje oczekiwania w tym zakresie zaprezentował m.in. Trigon DM.

Reklama Reklama

Trigon DM wciąż wierzy w XTB

Analityk tej firmy, Maciej Marcinowski, spodziewa się, że firma w II kwartale 2026 r. mogła zarobić na czysto 387 mln zł. Jego zdaniem przychody mogą sięgnąć 867 mln zł. – Spodziewamy się kolejnego mocnego kwartału, wspieranego przez przychody z działalności animatora rynku (market making) w obliczu słabych wyników metali szlachetnych i ropy, zwłaszcza w czerwcu. Choć pobicie rekordu ustanowionego w pierwszym kwartale 2026 r. może być w najbliższym czasie trudne, nasza prognoza zysku netto na poziomie 387 mln zł nadal stanowi wynik powyżej typowego kwartału i powinna zostać dobrze przyjęta przez rynek – wskazuje Marcinowski.

Analityk Trigon DM zakłada także, że w II kwartale firma pozyskała 320 tys. nowych klientów. W jego opinii liczba aktywnych klientów zwiększyła się do 1,41 mln. – Spodziewamy się również utrzymania pozytywnych trendów w zakresie pozyskiwania klientów w drugim kwartale 2026 r.. Choć sezonowo drugi kwartał jest zazwyczaj słabszy od pierwszego, nasze szacunki zakładające pozyskanie 320 tys. nowych klientów ponownie przewyższają prognozę spółki (zakładającą 250–290 tys.). Koszty marketingu również powinny spaść w ujęciu kwartał do kwartału; spodziewamy się nawet niewielkiego obniżenia średniego kosztu pozyskania klienta – argumentuje Marcinowski.

Na razie więc wszystko wskazuje na to, że XTB jest na dobrej drodze do tego, by przebić poziom 1 mld zł zysku w ciągu roku. Temat ten poruszał wielokrotnie w Parkiet TV Omar Arnaout, prezes XTB. Maciej Marcinowski zakłada, że jest szansa na sporo większy wynik niż 1 mld zł. – Szacujemy, że przy obecnej bazie klientów oraz przeciętnym poziomie zmienności rynkowej powtarzalny kwartalny zysk netto spółki wynosi około 300 mln zł. Nasza dotychczasowa prognoza na 2026 r. została przygotowana przed publikacją wyników za I kwartał 2026 r., dlatego wymaga rewizji w górę. Obecnie uważamy, że osiągnięcie 1,5 mld zł zysku netto w bieżącym roku jest realne. Wraz z dalszym wzrostem bazy klientów potencjał generowania zysków w przeciętnym kwartale również powinien się zwiększać. W konsekwencji uważamy, że zysk netto na poziomie około 1,4 mld zł w 2027 r. oraz blisko 1,6 mld zł w 2028 r. stanowi rozsądne założenie – wskazuje Marcinowski.

Czytaj więcej Biura maklerskie XTB wciąż niekwestionowanym liderem, ale z lekką zadyszką W czerwcu w skali całego rynku przybyło 57,7 tys. rachunków maklerskich - wynika z danych najnowszych danych KDPW. Znów za wzrost ten odpowiadała g...

XTB i reakcja na wyniki. Będzie powtórka z rozrywki?

Akcje XTB w ostatnim czasie wyraźnie złapały wiatr w żagle. Bez problemu przebiły się znowu przez okrągły poziom 100 zł. Dość powiedzieć, że tylko w ciągu ostatniego miesiąca papiery zyskały na wartości ponad 20 proc. Baczni obserwatorzy rynku mogą jednak pamiętać, że również przed wynikami I kwartału akcje XTB mocno drożały. I chociaż wyniki okazały się rekordowe i nawet lepsze od oczekiwań, to później doszło do „sprzedaży faktów”. Na sesji po publikacji wyników papiery XTB straciły prawie 5 proc. Maciej Marcinowski nawet mając na uwadze mocne zachowanie XTB w tym roku, podkreśla, że cały czas wierzy w potencjał wzrostowy spółki.