Przecena nie oznacza jednak, że cały sektor energetyczny podąża w tym samym kierunku, czy z tą samą siłą. O ile od początku roku ropa podrożała o niespełna 20 proc., o tyle ceny kontraktów na benzynę w USA wzrosły w tym czasie o około 74 proc., a na europejskiego diesla o niemal 53 proc.

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Taka rozbieżność pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy inwestorzy biorą pod uwagę nie tylko koszt samego surowca, ale też fizyczną dostępność gotowych paliw. Możliwości przerobowe rafinerii są wciąż ograniczone, a wysoki popyt sezonowy nadal sprzyja utrzymywaniu wysokich cen benzyny. W przypadku diesla podaż na rynku również wydaje się mocno ograniczona. W efekcie ropa może tanieć szybciej niż same paliwa. Z wyceny surowca znika bowiem premia za ryzyko geopolityczne, natomiast marże rafineryjne pozostają wysokie.

Choć taniejąca ropa dobrze wygląda w nagłówkach i polityce, to nie przekłada się to od razu na o wiele niższe rachunki na stacjach benzynowych ani na spadek kosztów transportu. Można przypuszczać, że jeśli produkcja w rafineriach nie wzrośnie lub popyt sezonowy zauważalnie nie osłabnie, paliwa będą jeszcze przez jakiś czas niewspółmiernie drogie w stosunku do samej ropy. W najbliższym czasie warto więc obserwować, czy różnica cen między surowcem a gotowymi produktami zacznie maleć. Dopiero wtedy będzie można mówić o bardziej trwałej uldze.