Produkcja przemysłowa spadła o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podał w czwartek niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). Analitycy ankietowani przez Reutersa przewidywali wzrost o 0,7 proc.
– Dane opublikowane dzisiaj podkreślają, że niemiecki sektor wytwórczy był w słabej kondycji jeszcze przed konfliktem z Iranem – powiedział Andrew Kennigham, główny ekonomista ds. Europy w Capital Economics.
Kennigham spodziewa się, że sektor ten pozostanie słaby w tym roku, choć prawdopodobnie nie odczuje tak dużych spadków, jak podczas ostatniego kryzysu energetycznego, który rozpoczął się w 2022 roku.
– Produkcja przemysłowa spadła w lutym, co obrazuje nieoczekiwane trudności, z jakimi zmaga się niemiecki przemysł, próbując odzyskać impet. Gospodarka wydaje się ponownie pogrążyć w recesji – uważa Carsten Brzeski, globalny szef makro w ING. – Mimo że mieliśmy nadzieję w końcu skomentować dobre wiadomości gospodarcze z Niemiec, to obecnie przypomina to trochę czekanie na niemiecki pociąg: zdecydowanie opóźniony i niepewny, czy w ogóle przyjedzie – powiedział Brzeski.
Produkcja w przemyśle w ujęciu realnym (po uwzględnieniu cen) spadła o 0,3 proc. w lutym 2026 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych, zgodnie z danymi wstępnymi Destatis. Mniej zmienne porównanie trzech miesięcy do trzech miesięcy wykazało, że produkcja w okresie od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. była o 0,4 proc. niższa niż w poprzednich trzech miesiącach. Po rewizji danych tymczasowych, produkcja w styczniu 2026 r. pozostała na poziomie z poprzedniego miesiąca (0,0 proc.; wartość tymczasowa: -0,5 proc.). W porównaniu z lutym 2025 r., produkcja w lutym 2026 r. nie zmieniła się (0,0 proc.) po uwzględnieniu czynników kalendarzowych.
Miesiąc do miesiąca spadek produkcji w lutym wynika ze spadku produkcji zarejestrowanego w budownictwie (-1,2 proc.), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (-3,9 proc.) oraz w przemyśle farmaceutycznym (-4,4 proc.). Z kolei wzrost produkcji w motoryzacji (+1,7 proc.) miał pozytywny wpływ na wynik.
Produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła o 0,1 proc. w porównaniu ze styczniem. Produkcja dóbr konsumpcyjnych spadła o 1,5 proc. Z kolei produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła o 0,4 proc., a dóbr inwestycyjnych o 0,1 proc. Poza przemysłem, produkcja energii wzrosła o 0,3 proc.
W porównaniu z lutym 2025 r., produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła o 0,6 proc.
Produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu wzrosła o 1,9 proc. w lutym 2026 r. w porównaniu ze styczniem 2026 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych. Porównanie trzymiesięczne wykazało, że produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu w okresie od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. utrzymała się na poziomie z poprzednich trzech miesięcy (0,0 proc.). Po uwzględnieniu czynników kalendarzowych, produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu wzrosła o 0,1 proc. w porównaniu z lutym 2025 r.
Jak przypomina Brzeski, czwartkowe dane makroekonomiczne to ostatnia publikacja, która przedstawia obraz niemieckiej gospodarki przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. – To obraz bardzo niechętnego, niepewnego konsumenta, ale też sektora produkcyjnego, który z trudem odzyskuje impet. Dane o zamówieniach przemysłowych potwierdzają, że portfele zamówień w przemyśle zbrojeniowym nadal się zapełniają. Przynajmniej częściowo potwierdzają one nasz długoletni pogląd, że bodźce fiskalne będą w coraz większym stopniu oddziaływać na realną gospodarkę – podkreśla ekonomista.
– Ostatnie trendy w nowych zamówieniach w fabrykach dają niewielką nadzieję na to, że gospodarka wkrótce otrzyma znaczący dodatkowy impuls ze strony sektora przemysłowego – powiedział Ralph Solveen, starszy ekonomista w Commerzbanku, prognozując, że ogólna gospodarka prawdopodobnie wzrosła jedynie nieznacznie w pierwszym kwartale.
Dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że niemiecki eksport wzrósł o 3,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowując największy wzrost od maja 2022 r. Dla porównania, sondaż Reutersa przewidywał wzrost o 1 proc.
Import wzrósł o 4,7 proc. w ujęciu kalendarzowym i po uwzględnieniu czynników sezonowych.
W rezultacie niemieckie saldo handlu zagranicznego zmniejszyło się do nadwyżki w wysokości 19,8 mld euro w lutym, z nadwyżki w wysokości 20,3 mld euro w styczniu.
Eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 5,8 proc. w tym samym miesiącu, a do krajów spoza UE o 0,8 proc.
W związku z cłami nałożonymi przez Stany Zjednoczone, eksport do głównego odbiorcy niemieckiego eksportu spadł w tym miesiącu o 7,5 proc.
