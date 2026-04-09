Produkcja przemysłowa spadła o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podał w czwartek niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). Analitycy ankietowani przez Reutersa przewidywali wzrost o 0,7 proc.

– Dane opublikowane dzisiaj podkreślają, że niemiecki sektor wytwórczy był w słabej kondycji jeszcze przed konfliktem z Iranem – powiedział Andrew Kennigham, główny ekonomista ds. Europy w Capital Economics.

Kennigham spodziewa się, że sektor ten pozostanie słaby w tym roku, choć prawdopodobnie nie odczuje tak dużych spadków, jak podczas ostatniego kryzysu energetycznego, który rozpoczął się w 2022 roku.

– Produkcja przemysłowa spadła w lutym, co obrazuje nieoczekiwane trudności, z jakimi zmaga się niemiecki przemysł, próbując odzyskać impet. Gospodarka wydaje się ponownie pogrążyć w recesji – uważa Carsten Brzeski, globalny szef makro w ING. – Mimo że mieliśmy nadzieję w końcu skomentować dobre wiadomości gospodarcze z Niemiec, to obecnie przypomina to trochę czekanie na niemiecki pociąg: zdecydowanie opóźniony i niepewny, czy w ogóle przyjedzie – powiedział Brzeski.

Produkcja w przemyśle w ujęciu realnym (po uwzględnieniu cen) spadła o 0,3 proc. w lutym 2026 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych, zgodnie z danymi wstępnymi Destatis. Mniej zmienne porównanie trzech miesięcy do trzech miesięcy wykazało, że produkcja w okresie od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. była o 0,4 proc. niższa niż w poprzednich trzech miesiącach. Po rewizji danych tymczasowych, produkcja w styczniu 2026 r. pozostała na poziomie z poprzedniego miesiąca (0,0 proc.; wartość tymczasowa: -0,5 proc.). W porównaniu z lutym 2025 r., produkcja w lutym 2026 r. nie zmieniła się (0,0 proc.) po uwzględnieniu czynników kalendarzowych.

Spadek produkcji w budownictwie, wzrost w motoryzacji

Miesiąc do miesiąca spadek produkcji w lutym wynika ze spadku produkcji zarejestrowanego w budownictwie (-1,2 proc.), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (-3,9 proc.) oraz w przemyśle farmaceutycznym (-4,4 proc.). Z kolei wzrost produkcji w motoryzacji (+1,7 proc.) miał pozytywny wpływ na wynik.

Produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła o 0,1 proc. w porównaniu ze styczniem. Produkcja dóbr konsumpcyjnych spadła o 1,5 proc. Z kolei produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła o 0,4 proc., a dóbr inwestycyjnych o 0,1 proc. Poza przemysłem, produkcja energii wzrosła o 0,3 proc.

W porównaniu z lutym 2025 r., produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła o 0,6 proc.

Produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu wzrosła o 1,9 proc. w lutym 2026 r. w porównaniu ze styczniem 2026 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych. Porównanie trzymiesięczne wykazało, że produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu w okresie od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. utrzymała się na poziomie z poprzednich trzech miesięcy (0,0 proc.). Po uwzględnieniu czynników kalendarzowych, produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu wzrosła o 0,1 proc. w porównaniu z lutym 2025 r.

Niemiecki eksport rośnie najszybciej od maja 2022 r.

Jak przypomina Brzeski, czwartkowe dane makroekonomiczne to ostatnia publikacja, która przedstawia obraz niemieckiej gospodarki przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. – To obraz bardzo niechętnego, niepewnego konsumenta, ale też sektora produkcyjnego, który z trudem odzyskuje impet. Dane o zamówieniach przemysłowych potwierdzają, że portfele zamówień w przemyśle zbrojeniowym nadal się zapełniają. Przynajmniej częściowo potwierdzają one nasz długoletni pogląd, że bodźce fiskalne będą w coraz większym stopniu oddziaływać na realną gospodarkę – podkreśla ekonomista.

– Ostatnie trendy w nowych zamówieniach w fabrykach dają niewielką nadzieję na to, że gospodarka wkrótce otrzyma znaczący dodatkowy impuls ze strony sektora przemysłowego – powiedział Ralph Solveen, starszy ekonomista w Commerzbanku, prognozując, że ogólna gospodarka prawdopodobnie wzrosła jedynie nieznacznie w pierwszym kwartale.

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że niemiecki eksport wzrósł o 3,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowując największy wzrost od maja 2022 r. Dla porównania, sondaż Reutersa przewidywał wzrost o 1 proc.

Import wzrósł o 4,7 proc. w ujęciu kalendarzowym i po uwzględnieniu czynników sezonowych.

W rezultacie niemieckie saldo handlu zagranicznego zmniejszyło się do nadwyżki w wysokości 19,8 mld euro w lutym, z nadwyżki w wysokości 20,3 mld euro w styczniu.

Eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 5,8 proc. w tym samym miesiącu, a do krajów spoza UE o 0,8 proc.

W związku z cłami nałożonymi przez Stany Zjednoczone, eksport do głównego odbiorcy niemieckiego eksportu spadł w tym miesiącu o 7,5 proc.