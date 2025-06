Najnowszy raport Rezerwy Federalnej podkreśla znaczny wzrost o 4,9 proc. w pojazdach silnikowych i częściach. Wyłączając to, produkcja faktycznie spadła o 0,3 proc. Zakłady użyteczności publicznej odnotowały znaczący spadek o 2,9 proc. po poprzednim wzroście, podczas gdy górnictwo wzrosło o 0,1 proc. Wykorzystanie mocy produkcyjnych, kluczowy wskaźnik efektywności, spadło do 77,4 proc., co wskazuje na słabszą aktywność przemysłową. Te mieszane sygnały sugerują ostrożność w gospodarce: silniejsza produkcja często pobudza rynki akcji, podczas gdy wolniejszy wzrost może zadowolić rynki obligacji, sugerując kontrolowaną inflację.

Ten nieoczekiwany spadek produkcji może wywołać dyskusje na temat inflacji i strategii gospodarczej. Wraz ze spadkiem wykorzystania mocy produkcyjnych pojawiają się pytania o dynamikę gospodarki USA i potencjalne zmiany w polityce Rezerwy Federalnej.

Firmy ostrożne w planowaniu

Ewoluująca polityka handlowa USA i taryfy celne utrudniają firmom ocenę zarówno krajowych, jak i globalnych warunków popytu, co zaciemnia krótkoterminowe perspektywy dla producentów. Jednocześnie tymczasowe porozumienie między USA a Chinami w celu złagodzenia wojny handlowej pomaga złagodzić część niepokoju.

Prezydent Donald Trump dąży do uczciwości w handlu i dąży do zwiększenia inwestycji zagranicznych w USA, wzmocnienia krajowej produkcji i poprawy bezpieczeństwa przemysłowego kraju. Uważa również cła importowe za sposób na zwiększenie dochodów rządu.