Niższa inflacja, ale stopy raczej nie spadną

Jeśli chodzi o inflację, roczna perspektywa spadła z poziomów nieobserwowanych od 1981 r. Roczna prognoza spadła do 5,1 proc., co oznacza spadek o 1,5 punktu procentowego, podczas gdy pięcioletnia prognoza spadła do 4,1 proc., co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego.

– Obawy konsumentów dotyczące potencjalnego wpływu taryf na przyszłą inflację nieco osłabły w czerwcu – powiedział Hsu. – Mimo to oczekiwania inflacyjne pozostają wyższe od odczytów z drugiej połowy 2024 r., co odzwierciedla powszechne przekonanie, że polityka handlowa może nadal przyczyniać się do wzrostu inflacji w nadchodzącym roku.

Badanie przeprowadzone w Michigan, które zostanie zaktualizowane pod koniec miesiąca, było wyjątkowe w kwestii obaw o inflację, a inne nastroje i wskaźniki rynkowe pokazywały, że perspektywy są dość ograniczone pomimo napięć taryfowych. Na początku tego tygodnia Rezerwa Federalna w Nowym Jorku poinformowała, że ​​roczna prognoza spadła do 3,2 proc. w maju, co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Biuro Statystyki Pracy poinformowało w minionym tygodniu, że ceny producentów i konsumentów wzrosły zaledwie o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym, co wskazuje na niewielką presję wzrostową ze strony ceł. Ekonomiści nadal w dużej mierze spodziewają się, że cła będą miały wpływ w nadchodzących miesiącach.

Niskie wskaźniki inflacji skłoniły Trumpa i innych urzędników Białego Domu do żądania, aby Fed ponownie zaczął obniżać stopy procentowe. Bank centralny ma się spotkać w tym tygodniu, a oczekiwania rynkowe zdecydowanie wskazują na brak obniżek do września.