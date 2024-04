Jak mocno Izrael i świat tracą gospodarczo na wojnie w Strefie Gazy?

– Nasza prognoza zakładająca 1,8 proc. wzrostu PKB Izraela w 2024 r. jest możliwa do spełnienia, jeśli dojdzie w dalszej części roku do dramatycznego odbicia aktywności gospodarczej. Wydaje się ono być mało prawdopodobne, zwłaszcza że nastroje gospodarcze są kiepskie, a wojna będzie trwała dłużej niż sześć miesięcy, które zakładaliśmy – zauważa Liam Peach, ekonomista Capital Economics.

Konflikt w Strefie Gazy jak dotąd wpłynął w ograniczony sposób na politykę Banku Izraela. Wraz z końcem 2023 r. obniżył on główną stopę procentową o 25 pkt baz., do 4,5 proc. i od tamtego momentu utrzymuje ją na takim poziomie. Na umiarkowane luzowanie pozwoliła mu hamująca inflacja, która zwolniła w lutym do 2,5 proc.

– Przekaz i decyzje banku centralnego sugerują, że opowiada się on za ostrożnym cyklem luzowania polityki pieniężnej. Oczywiście wiele będzie zależało od przebiegu wojny. Sądzimy, że stopy procentowe będą stopniowo obniżane w ciągu roku. To jest zgodne z prognozami banku centralnego ze stycznia mówiącymi, że główna stopa spadnie do końca roku do 3,75–4 proc. – prognozuje Peach.

Choć szekel w październiku był panicznie wyprzedawany, a jego kurs przebił poziom 4 szekli za 1 dolara, to później odrabiał straty i stabilizował się. Od początku roku szekel stracił tylko nieco ponad 3 proc. wobec dolara, a jego notowania były w końcówce zeszłego tygodnia w okolicach 3,7 szekli za 1 USD. Również na izraelskiej giełdzie wyprzedaż związana z wojną była krótkotrwała. TA-35, główny indeks tego parkietu, zyskał przez ostatnie sześć miesięcy ponad 12 proc.

Naftowe odbicie

Na początku października 2023 r., tuż przed atakiem Hamasu na Izrael, baryłka ropy gatunku WTI kosztowała około 85 USD. Niedawno jej cena wróciła od tego poziomu. O ile początkowo konflikt między Izraelem a Hamasem wywoływał nerwowość na rynku naftowym, o tyle później inwestorzy odetchnęli z ulgą, że nie przekształcił się on w szersze starcie z Iranem. Wraz z obawami o kondycję gospodarczą Chin przyczyniło się to do tego, że w grudniu ropa WTI staniała poniżej 70 USD za baryłkę. Później jednak jej cena zaczęła rosnąć, a czynnikami, które do tego doprowadziły, były m.in. ataki jemeńskich rebeliantów Huti na żeglugę międzynarodową na Morzu Czerwonym. Huti, zbrojeni wcześniej przez Iran, oficjalnie zadeklarowali, że są w stanie wojny z Izraelem, a ich ataki na tankowce i statki handlowe są odpowiedzią na izraelskie bombardowania Strefy Gazy. Wzrost cen ropy i globalnych stawek za przewozy morskie jest więc też pośrednim skutkiem konfliktu w Gazie. Gospodarka światowa ponosi więc w pewnym stopniu koszty tego, że sprzymierzony z Iranem i z Rosją Hamas w dniu urodzin Putina zaatakował Izrael. Część winy za to spada jednak na rząd Netanjahu: gdyby nie lekceważył licznych ostrzeżeń przed zamachem i gdyby izraelskie wojsko i tajne służby nie popisały się wówczas niekompetencją, atak Hamasu zostałby szybko odparty i nie doszłoby do odwetowej operacji w Gazie. Świat miałby na głowie o jeden problem mniej.