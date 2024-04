Iran nie wstrząsnął giełdami. Piłka jest po stronie Izraela

To, czy ten nastrój ulgi utrzyma się na rynkach, będzie w dużym stopniu zależało od tego, czy Izrael powstrzyma się przed znaczącym odwetem wobec Iranu. Na izraelski rząd naciskał w tej sprawie już prezydent USA Joe Biden, któremu bardzo zależy na tym, by konflikt bliskowschodni nie zaostrzył się w roku wyborczym i doprowadził do dużej zwyżki cen ropy. Zwłaszcza że ceny te są już podwyższone. Choć w poniedziałek ropa traciła, to od początku roku wzrosła o prawie 17 proc.

– Ograniczone straty po stronie Izraela i brak ofiar śmiertelnych sprawiają, że rynki kurczowo trzymają się nadziei na opanowanie zagrożenia. Sytuacja cały czas jest jednak płynna, nie można wykluczyć zdecydowanej odpowiedzi Izraela prowadzącej do otwartego konfliktu. W takiej sytuacji należałoby oczekiwać silnego rajdu cen ropy, turbulencji na giełdach oraz wzmożonego popytu na złoto. Na rynku walutowym w takich momentach niepodzielnie króluje dolar, który ostatnio ma za sobą także rozgrzaną gospodarkę i rozpędzoną inflację – twierdzi Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

– W tej chwili jest oczywiste, że rynki dostały właśnie nowy obiekt zainteresowania i w najbliższym czasie każda kolejna informacja z Bliskiego Wschodu może od razu podbijać zmienność cen aktywów finansowych, z naciskiem na walory będące zwyczajowo tzw. bezpieczną przystanią, a więc dolara, franka szwajcarskiego, amerykańskich obligacji oraz złota – uważa zaś Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex.