Friedrich Merz nie został wybrany kanclerzem Niemiec

Jakie scenariusze są teraz możliwe i co o kwestii wyboru szefa rządu mówi niemiecka ustawa zasadnicza? Deutsche Welle cytuje artykuł 63 konstytucji RFN. „Jeżeli zaproponowany kandydat nie zostanie wybrany, Bundestag może w ciągu 14 dni po głosowaniu wybrać nowego kanclerza federalnego większością ponad połowy swoich członków” - czytamy. Redakcja zaznacza, że jeżeli drugie podejście również zakończyłoby się niepowodzeniem, to w trzeciej turze do wyboru kanclerza Niemiec wystarczy zwykła większość posłów biorących udział w głosowaniu, jednak wówczas to prezydent kraju decyduje, czy powołać tak wybranego kanclerza, czy też rozwiązać parlament i ogłosić nowe wybory.

Wybory parlamentarne w Niemczech. Friedrich Merz kandydatem na kanclerza

W lutym w Niemczech odbyły się wybory parlamentarne, w których frakcja Merza zdobyła najwięcej głosów. Blok CDU/CSU uzyskał jednak zbyt małe poparcie (28,5 proc.), by móc myśleć o samodzielnych rządach.

Konserwatyści potrzebowali co najmniej jednego partnera, by stworzyć większość. W poniedziałek w Berlinie chadeckie CDU i CSU podpisały z socjaldemokratyczną SPD umowę koalicyjną.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec uzyskała w wyborach głosy 16,4 proc. wyborców - to jej najgorszy wynik w powojennej historii Niemiec.

