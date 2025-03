Wzrost w przemyśle motoryzacyjnym

Jak informuje Destatis, produkcja w przemyśle w ujęciu realnym (po uwzględnieniu cen) wzrosła o 2,0 proc. w styczniu 2025 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych, zgodnie z wstępnymi danymi. Mniej zmienne porównanie trzech miesięcy do trzech miesięcy wykazało, że produkcja w okresie od listopada 2024 r. do stycznia 2025 r. była na poziomie poprzednich trzech miesięcy (0,0 proc.). Po rewizji wyników tymczasowych produkcja spadła o 1,5 proc. w grudniu 2024 r. w porównaniu z listopadem 2024 r. (dane wstępne: -2,4 proc.). W porównaniu ze styczniem 2024 r. produkcja spadła o 1,6 proc. w styczniu 2025 r. po uwzględnieniu efektów kalendarzowych.

Pozytywny rozwój produkcji w styczniu 2025 r. był głównie spowodowany wzrostem w przemyśle motoryzacyjnym (+6,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych). Wzrost produkcji w przemyśle spożywczym (+7,5 proc.) oraz w konserwacji i montażu maszyn (+15,6 proc.) również ma pozytywny wpływ na ogólną wydajność. Nastąpił natomiast spadek produkcji w produkcji wyrobów metalowych (-7,7 proc.).

W styczniu produkcja w przemyśle z wyłączeniem energii i budownictwa wzrosła o 2,6 proc. w porównaniu z grudniem 2024 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych, przy czym produkcja dóbr pośrednich wzrosła o 3,3 proc.. Produkcja dóbr inwestycyjnych i produkcja dóbr konsumpcyjnych wzrosły o 2,4 proc.. Poza przemysłem produkcja energii spadła o 0,5 proc. w styczniu 2025 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Natomiast produkcja w budownictwie wzrosła o 0,4 proc.

W porównaniu ze styczniem 2024 r. produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa w styczniu 2025 r. spadła o 1,7 proc. w ujęciu kalendarzowym