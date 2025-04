- Rynek nie spodziewał się, że będzie to tak surowe, jak jest, i w rezultacie Wall Street nie doceniła tego, co usłyszała. Myślę, że Wall Street w zasadzie mówi, że nie jesteśmy do końca pewni, jakie taryfy odwetowe nadejdą od naszych głównych partnerów handlowych, ale martwią się tym, że doprowadzi to do wyższej inflacji i niższego wzrostu zysków na akcję, jeśli nie tylko do zwiększonej zmienności – wskazuje Sam Stovalla główny strateg inwestycyjny CFRA Research.

- Amerykańskie akcje prawdopodobnie pozostaną pod presją w krótkim terminie, jednak sekretarz skarbu stwierdził, że prezydent Trump byłby otwarty na negocjacje w sprawie obniżenia taryf w przyszłości, choć nie znamy szczegółów, jak mogłoby to zostać osiągnięte. Ogłoszenie prezydenta wydawało się wszechstronne, ale nie możemy być pewni, czy nie pojawią się kolejne zapowiedzi taryf. Dopóki Trump nie potwierdzi, że nie będzie więcej nowych taryf, możemy obserwować, jak europejskie i brytyjskie akcje nadal przewyższały rynki amerykańskie – prognozuje Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

Jakie cła nałożył Donald Trump?

Donald Trump ogłosił w środę późnym wieczorem plany nałożenia tzw. ceł wzajemnych w wysokości od 10 do 50 procent na wiele krajów. Ich stawka bazowa w wysokości 10 procent dla większości partnerów handlowych USA ma wejść w życie 5 kwietnia. Wyższe cła dla „najgorszych sprawców” zaczną obowiązywać od 9 kwietnia.

Prezydent USA wyjaśniał, że jego administracja obliczyła, jakie bariery handlowe poszczególne kraje stosują wobec towarów z USA. Cła nałożone w odpowiedzi przez USA mają być „mniej więcej o połowę mniejsze”. - Będziemy dla nich mili – zapowiedział Trump.

Cła na produkty z Chin mają wynieść 34 proc. (do tego należy doliczyć 20 proc. cło nałożone wcześniej), na import z Japonii 24 proc., a na dobra z Unii Europejskiej 20 proc. Trump przedstawiając nowe cła trzymał w ręku dużą tablicę ze szczegółową ich rozpiską. Wyczytywał z niej poszczególne przykłady. Wietnam ma zostać obłożony cłami opiewającymi aż na 46 proc., Kambodża na 49 proc., Tajwan na 32 proc., RPA na 30 proc., Indie na 26 proc., Korea Południowa na 25 proc., Tajlandia na 36 proc., Indonezja na 31 proc., Szwajcaria na 31 proc., ale Wielka Brytania tylko na 10 proc. Wśród krajów objętych mechanizmem ceł wzajemnych nie wymieniono Kanady i Meksyku.