W Europie Środkowo-Wschodniej mniej fuzji i przejęć banków

Krajobraz fuzji i przejęć bankowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej kontynuował swoją trajektorię konsolidacji w 2024 r., pomimo odnotowania najniższej liczby transakcji w ostatnich latach. Do końca 2024 r. 9 transakcji zostało pomyślnie zamkniętych, a 2 są nadal w toku – wynika z raportu „CEE Banking M&A Study 2024”, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte. Węgry, Serbia i Czechy były najbardziej aktywnymi rynkami fuzji i przejęć w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2019–2024, z odpowiednio 13, 11 i 11 transakcjami, co odzwierciedla ukierunkowane wysiłki na rzecz optymalizacji i usprawnienia operacji bankowych na tych rynkach.

Reklama

Ograniczona liczba przejęć to efekt dobrej kondycji banków, zmniejszonej presji na sprzedaż aktywów oraz działań banków centralnych, które ograniczyły płynność i utrudniły finansowanie akwizycji. W Polsce, gdzie sektor pozostaje jednym z najbardziej rozdrobnionych w regionie, banki skupiały się na dostosowaniu modeli biznesowych do nowych regulacji i warunków rynkowych, a nie na przejęciach.

Ponadto środowisko wysokich stóp procentowych znacznie zwiększyło rentowność banków, zmniejszając pilną potrzebę kontynuowania transakcji przez słabszych graczy. Jednocześnie środki ograniczające inflację banków centralnych zacieśniły płynność w gospodarce, ograniczając dostęp do taniego kapitału na przejęcia. Pomimo tych przeciwności, dążenie do konsolidacji trwa, ponieważ rozdrobniona struktura rynku bankowego Europy Środkowo-Wschodniej nadal daje większemu, bardziej zróżnicowanemu sektorowi bankowemu możliwości przejmowania mniejszych graczy. W 2024 r. kilka znaczących transakcji było przykładem tego trendu.

Przejęcia bankowe i niebankowe

Na Węgrzech przełomowa fuzja MKB Banku, Budapest Bank i Takarék Bank w celu utworzenia MBH Bank w 2023 r. zmieniła kształt sektora, pozycjonując MBH jako drugą co do wielkości instytucję finansową w kraju. MBH przejął również Duna Takarék Bank i Fundamenta Lakáskassza w 2023 r., a także portfel kredytowy Sberbank Węgry w 2022 r. W Czechach Raiffeisenbank a.s. przejął Equa bank a.s. w transakcji o wartości 308 mln EUR w 2022 r., zgodnie ze strategią Raiffeisenbanku mającą na celu rozszerzenie swojej obecności na czeskim rynku. W Serbii odnotowano znaczącą aktywność, w tym przejęcie Eurobank Direktna przez AIK Banka za 280 mln EUR i ekspansję Adriatic Banku na rynek serbski poprzez przejęcie Expobank A.D. Belgrad

W Bułgarii, Bulgarian-American Credit Bank (12. największy gracz) przejął Tokuda Bank, najmniejszego gracza bankowego na rynku. W Estonii, LHV Pank (4. największy gracz) przejął portfel kredytowy TBB Pank, najmniejszego gracza bankowego w kraju, który obejmował kredyty korporacyjne i niektóre powiązane kredyty osobiste.