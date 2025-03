Generator zmienności z Białego Domu

Wskaźnik zmienności ATR dla indeksu WIG20, w ujęciu krótkoterminowym,14-sesyjnym, wzrósł w minionym tygodniu do 52 pkt. To najwyższa wartość od maja 2022 r. Skala dziennych zmian była w ostatnim czasie niespotykana. We wtorek WIG20 spadł o 3,9 proc., by następnego dnia o 3,7 proc. odbić. Zmiany kursów dużych spółek przekraczające 5 proc. stały się chwilową normą. Kapitał zagraniczny równie szybo napływa, jak i odpływa, jakby nie mógł się zdecydować. Powodem tych wahań jest polityka Donalda Trumpa i jego otoczenia. Z jego ust słyszymy raz, że nakłada cła na Kanadę i Meksyk, a następnego dnia przedstawiciel jego administracji mówi, że cła będą jednak łagodniejsze lub wybranych sektorów nie obejmą. Do tego dochodzą też napięte realacje z prezydentem Ukrainy, który raz jest „great guy”, a raz jest dykatorem i słabym komikiem. Opinie i decyzje wydawane przez prezydenta USA są niespójne, zmienne, czasem sprzeczne, a w efekcie podbijają zmienność na globalnych rynkach finansowych.