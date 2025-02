Trump szykuje nowy cios

– Cła zaczną działać o czasie, zgodnie z harmonogramem – powiedział prezydent USA Donald Trump, gdy spytano go, co będzie z podwyżkami ceł na produkty z Kanady i Meksyku. Trump ogłosił 1 lutego, że nałoży na większość produktów z tych krajów cła wynoszące 25 proc., ale dwa dni później zawiesił ich wprowadzenie o miesiąc. Miało to dać czas na przeprowadzenie negocjacji handlowych z Kanadą i Meksykiem.