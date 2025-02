Rosenberg przewiduje, że do końca 2025 roku fundusz będzie zarządzał około 50 milionami AUD (31 milionów USD).

Rice, współzałożyciel Minotaura wcześniej zarządzał Global Innovation Share Fund w Perpetual Ltd. Stworzył także algorytmiczny system rekomendacji filmów Marvela.

Sztuczna inteligencja pisze raporty i ocenia potencjał spółek

Fundusz Minotaur wykorzystuje duży model językowy AI, który codziennie analizuje około 5000 artykułów i potrafi wygenerować raport na 2000 słów o dowolnej globalnej spółce, jeśli uzna że ma ona potencjał podwojenia wartości w ciągu trzech lat lub dziesięciokrotnego wzrostu w ciągu dekady.

W przeszłości duet Rosenberg-Rice niezależnie zainwestował w Zoom Communications Inc., zarabiając na gwałtownym wzroście wartości akcji tej firmy po wybuchu pandemii Covid-19.

Rosenberg przeprowadzała wywiady ze sprzedawcami Zooma, by ocenić, jak szybko firmy wdrażają platformę, podczas gdy Rice napisał kod do analizy stron internetowych w poszukiwaniu firm z listy Fortune 500 korzystających z domeny .zoom. Obydwoje doszli do wniosku, że adopcja Zooma była błyskawiczna.