To wyjaśnia, dlaczego zlecenia sprzedaży – jak te w poniedziałek – mogą prowadzić do szerszych wahań na rynku akcji.

W efekcie, według badaczy z UCLA Anderson School of Management, Stockholm School of Economics oraz University of Minnesota Carlson School of Management, współczesna rzeczywistość finansowa staje się mniej dynamiczna i bardziej podatna na zmienność w erze tzw. Big Passive – wielkiego pasywnego inwestowania.

– Teoria efektywnego rynku to trochę, jak ja to nazywam, myślenie magiczne – powiedział agencji Bloomberga współautor badania Valentin Haddad, profesor finansów na UCLA. – Jeśli część inwestorów staje się pasywna, a ci aktywni nie zmieniają swojego zachowania, ceny stają się mniej stabilne.

Jakie skutki powoduje mniej efektywny rynek?

To nie tylko akademicka debata. Mniej efektywny rynek może prowadzić do niewłaściwej alokacji kapitału w amerykańskich korporacjach, a także podważać strategie inwestycyjne bazujące na analizie fundamentalnej.

Nowe badanie wpisuje się w ostrzeżenia o „zepsutym rynku”, które od lat formułują tacy inwestorzy jak David Einhorn z Greenlight Capital.

Krytycy teorii efektywnego rynku – od Cliffa Asnessa z AQR Capital Management po Torstena Sloka z Apollo Global Management – odwołują się do tej analizy jako możliwego wyjaśnienia, w jaki sposób pasywne inwestowanie przekształca rynki.