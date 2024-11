Trump zapowiada starcie handlowe

„20 stycznia, w ramach jednego z moich pierwszych dekretów, podpiszę wszystkie potrzebne dokumenty do tego, by nałożyć na Meksyk i Kanadę 25-proc. cło obowiązujące na wszystkie produkty napływające do Stanów Zjednoczonych, poprzez ich śmieszne otwarte granice. Te cła pozostaną w mocy, aż narkotyki, a w szczególności fentanyl, oraz nielegalni imigranici zaprzestaną inwazji naszego kraju” – napisał prezydent elekt Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social. Zagroził również, że nałoży na produkty z Chin dodatkowe cło wynoszące 10 proc. Powiązał je z napływem fentanylu do USA. „Prowadziłem wiele rozmów z Chinami dotyczących ogromnego napływu narkotyków, a szczególnie fentanylu do USA. Nie przyniosły one jednak rezultatów” – napisał Trump.

Zapowiedzi amerykańskiego prezydenta elekta przyczyniły się do umiarkowanej wyprzedaży na giełdach w Azji i w Europie. Początkowo były również impulsem do umocnienia dolara. Kurs EUR/USD zanurkował nad ranem w okolice 1,043, by jednak po południu odbić się do 1,051. Peso meksykańskie traciło natomiast nawet 2 proc. wobec dolara, a dolar kanadyjski zniżkował o 1,2 proc. do amerykańskiego. Ogólnie jednak można uznać reakcję rynków na zapowiedzi nałożenia nowych ceł za dosyć umiarkowaną.

Cła jako narzędzie

Część analityków prognozuje, że cła, które nałoży Trump, mogą okazać się łagodniejsze od zapowiadanych. W jego groźbach widzą raczej wezwanie innych krajów do negocjacji niż wypowiedzenie im nowych wojen handlowych.

– Wciąż uważamy, że to skończy się nie tak źle, jak niektórzy się obawiają, ale w nadchodzących miesiącach będziemy doświadczać zwiększonej niepewności. Budzenie się, by sprawdzać, czy w tweetach ogłoszono jakąś nową politykę, może stać się normą. Cła wspierają pogląd, że USA będą bardziej atrakcyjne z perspektywy inwestycyjnej niż reszta świata – ocenia Mohit Kumar, analityk Jefferies.

– Trump zamierza wykorzystywać cła jako element nacisku w rozwiązywaniu różnych spraw, niekoniecznie natury ekonomicznej. Czy to tylko werbalna presja wobec partnerów USA, czy też pójdą za nią realne działania? Rynek się nie zastanawia i reaguje – wątek ceł to dobry pretekst do podbicia inflacji, zatem dolar zyskuje na szerokim rynku – twierdzi Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ.