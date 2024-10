Rośnie zaufanie amerykańskich konsumentów

Wskaźnik Obecnej Sytuacji – oparty na ocenie konsumentów dotyczącej aktualnej sytuacji biznesowej i na rynku pracy – wzrósł o 14,2 pkt. do 138,0. Indeks oczekiwań – oparty na krótkoterminowych prognozach konsumentów dotyczących dochodów, działalności i warunków na rynku pracy – wzrósł o 6,3 punktu, do 89,1, znacznie powyżej progu 80, który zwykle sygnalizuje nadchodzącą recesję. Datą graniczną ogłoszenia wstępnych wyników był 23 października 2024 r.

Pojawił się lekki optymizm co do przyszłej dostępności miejsc pracy

– Zaufanie konsumentów odnotowało największy miesięczny wzrost od marca 2021 r., ale nadal nie wyłamało się z wąskiego przedziału, który dominował przez ostatnie dwa lata – powiedziała Dana M. Peterson, główna ekonomistka The Conference Board. – W październikowym odczycie poprawiły się wszystkie pięć elementów Indeksu. Oceny konsumentów dotyczące bieżących warunków biznesowych okazały się pozytywne. Poglądy na temat aktualnej dostępności miejsc pracy odbiły po kilku miesiącach osłabienia, co potencjalnie odzwierciedlało lepsze dane z rynku pracy. W porównaniu do poprzedniego miesiąca konsumenci byli znacznie bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o przyszłe warunki biznesowe i pozytywnie oceniali przyszłe dochody. Ponadto po raz pierwszy od lipca 2023 r. wykazali ostrożny optymizm co do przyszłej dostępności miejsc pracy – stwierdziła.

Jak dodała Peterson, październikowy wzrost zaufania dotyczył wszystkich grup wiekowych i większości grup dochodowych. Jeśli chodzi o wiek, pewność siebie najbardziej wzrosła w przypadku konsumentów w wieku od 35 do 54 lat. W oparciu o sześciomiesięczną średnią ruchomą najbardziej pewni siebie byli właściciele domów w wieku poniżej 35 lat i osoby zarabiające powyżej 100 tys. dolarów.

Odsetek konsumentów spodziewających się recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy spadł do najniższego poziomu od czasu pierwszego zadania pytania w lipcu 2022 r., podobnie jak odsetek konsumentów uważających, że gospodarka już znajduje się w recesji. Oceny konsumentów na temat aktualnej sytuacji finansowej ich rodziny pozostały niezmienione, ale optymizm na najbliższe sześć miesięcy osiągnął najwyższy poziom w historii.