Rajd obligacji w opałach? Traderzy spodziewają się kłopotów ze strony Fedu

Jednak od czasu pandemii trajektoria działań Fed wielokrotnie zaskakiwała traderów.

Oczekując, że wzrost inflacji będzie przejściowy, zaniżali przewidywania co do wysokości stóp. Następnie przedwcześnie obstawiali odwrót, co przyniosło im straty, gdy tak się nie stało.

To budzi pewne wątpliwości, czy ceny obligacji znów nie wzrosły zbyt mocno. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, która ściśle podąża za kluczową stopą procentową Fed, spadła do około 3,7 proc. z ponad 5 proc. pod koniec kwietnia — co odpowiada pięciu ruchom Fed o ćwierć punktu procentowego.

Niższe koszty pożyczek przełożyły się również na obligacje korporacyjne i ceny akcji, łagodząc warunki finansowe bez interwencji Fed.

- Fed musi obniżać stopy, wszyscy to wiemy, ale pytanie brzmi: w jakim tempie - zastanawia się John Madziyire, zarządzający portfelem w Vanguard, który dysponuje aktywami o wartości 9,7 biliona dolarów. Jego firma przyjęła „taktyczne krótkie nastawienie” wobec rynku obligacji w związku z ostatnimi wzrostami.

-Jeśli Fed stanie się agresywny i zacznie obniżać stopy o 50 punktów bazowych, co jeszcze bardziej poluzuje warunki finansowe, ryzykujemy, że inflacja znów przyspieszy – ostrzega .