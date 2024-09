Krzywa rentowności przestała być odwrócona

Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich wynosiła w czwartek po południu 3,77 proc. i była niemal równa rentowności papierów dwuletnich. W środę wieczorem dochodowość dwulatek była chwilowo niższa niż papierów dziesięcioletnich. Stało się tak po raz pierwszy od czerwca 2022 r., czyli od momentu odwrócenia krzywej rentowności obligacji. Zwykle to, że dochodowość dwulatek jest wyższa niż dziesięciolatek, jest uznawane za sygnał zbliżającej się recesji w USA. Co jednak oznacza ponowne odwrócenie krzywej, czyli jej „powrót do normy”?