Dlaczego Maduro wciąż mocno trzyma władzę?

Nicolas Maduro, socjalistyczny prezydent Wenezueli, znów wprawił świat w osłupienie. Zrobił to, oficjalnie przesuwając początek sezonu bożonarodzeniowego na 1 października. – We wrześniu już i tak można się czuć jak w święta. By oddać wam hołd i podziękować wam, postanowiłem więc zadekretować przeniesienie świąt Bożego Narodzenia na 1 października – zapowiedział Maduro. Ta kuriozalna obietnica została powszechnie zinterpretowana jako próba odwrócenia uwagi od kampanii prześladowania opozycji po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Nieco wcześniej bowiem wenezuelska prokuratura wydała nakaz aresztowania Edmundo Gonzaleza, czyli głównego opozycyjnego kandydata w wyborach (który według zebranych przez opozycję protokołów z poszczególnych komisji wyborczych był zwycięzcą tamtych wyborów). Być może Maduro odwraca także uwagę od tego, że amerykańscy śledczy skonfiskowali w Republice Dominikany jego samolot prezydencki. (Ów Dassault Falcon 900EX został zatrzymany, bo Wenezuela kupiła go w 2023 r. na Florydzie, łamiąc nałożone na nią sankcje.) Konfiskata samolotu jest chyba jednak jedyną rzeczą, którą USA i inne zachodnie demokracje mogą zrobić Maduro. Ogłaszanie przez Zachód braku uznania wyniku sfałszowanych wyborów nic w sytuacji Wenezueli nie zmieni. Póki Maduro będzie miał armię i bezpiekę po swojej stronie, to on będzie realnie rządził. Ewentualne nowe sankcje ekonomiczne też raczej niewiele zmienią. Trudno bowiem zaszkodzić gospodarce, która i tak od dekady jest pogrążona w głębokim kryzysie.