W tym czasie sprzedał też połowę pakietu posiadanych walorów takiego giganta technologicznego jak Apple, a łączne przychody ze sprzedaży akcji w minionym kwartale sięgnęły 75,5 miliarda dolarów.

Zysk operacyjny Berkshire Hathaway w tym czasie wyniósł 11,6 mld dolarów wobec 10 mld USD w porównywalnym okresie przed rokiem.

Jakie wnioski z transakcji Buffetta mają wyciągnąć inwestorzy?

- Można dojść do wniosku, że jest to kolejny sygnał do sprzedaży- wskazuje Jim Shanahan, analityk w firmie inwestycyjnej Edward Jones, monitorujący Berkshire Hathaway.

Ekspert podkreśla, że sprzedażowa aktywność wehikułu Warrena Buffeta, trwająca od siedmiu kwartałów, ostatnio była dużo większa niż się spodziewał.