Inwestorzy wierzą we wzrosty rynków akcji

Chociaż więcej klientów w wieku 76+ wciąż wierzy w ogólny wzrost rynku, to jednak pozostają grupą demograficzną, w której najwięcej osób uważa, że rynki akcji spadną. Z kolei prawie 60 proc. osób poniżej 35 roku życia pozostaje optymistycznie nastawionych do akcji. Nic dziwnego, że większość polskich inwestorów korzystający z platformy Saxo wskazało akcje jako część swojego portfela, skoro właśnie 37 proc. z nich jest w wieku od 18. do 40. lat.

Ochrona zdrowia w górę, energia w dół

Respondenci wskazali też kluczowe obszary, które ich zdaniem będą się wyróżniać w ramach poszczególnych sektorów. Największe nadzieje wiążą z sektorem IT. 32,2 proc. respondentów uważa, że ten sektor będzie radził sobie najlepiej, napędzany ciągłą transformacją cyfrową i postępem technologicznym. Jest to niewielki spadek w optymizmie w porównaniu do poprzedniego kwartału, kiedy 33,7 proc. respondentów wskazało IT.

Największy skok optymizmu: opieka zdrowotna. 16,1 proc. klientów faworyzuje sektor opieki zdrowotnej jako ten, który prawdopodobnie osiągnie lepsze wyniki niż inne branże. Jest to skok o 168 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, kiedy to sektor ten wybrało tylko 6 proc. respondentów. Peter Garnry nie jest tym zaskoczony, ponieważ kilka lat temu stworzył temat inwestycyjny wokół nowej biotechnologii. – Warto obserwować sektor opieki zdrowotnej, bo od zawsze można w nim liczyć na innowacje. Ostatnio na przykład Novo Nordisk i konkurenci, tacy jak Eli Lilly, zwrócili uwagę mediów na całym świecie swoimi lekami na odchudzanie, a co za tym idzie, również inwestorów – stwierdził.

Największy spadek odnotował sektor energii, który w poprzednim kwartale był drugim najczęściej wybieranym sektorem, który miał osiągać najlepsze wyniki w Q2, z 17,4 proc. głosami klientów. Jednak w tym kwartale optymizm w sektorze spadł o 63 proc. – wskazało go zaledwie 6,4 proc. klientów Saxo.

Jeśli chodzi o wyniki regionalne, Ameryka Północna pozostaje obszarem, który zdaniem respondentów najlepiej poradzi sobie w trzecim kwartale (47,6 proc. respondentów). W ogólnej ankiecie przeprowadzonej przez Saxo Europa również zyskała na znaczeniu. Z rynku, który według prognoz miał wypaść najgorzej i uplasować się za rynkami wschodzącymi, wskoczyła na drugie miejsce za Ameryką Północną, ze