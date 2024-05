Chińskie giełdy znów przyciągają inwestorów

Miliarder Ray Dalio, założyciel funduszu Bridgewater Associates pisał już w marcu, że inwestuje w akcje chińskie i że najlepszym okresem na ich kupowanie jest moment, w którym są one tanie, a "wszyscy nienawidzą tego rynku". Pozytywnie wobec akcji chińskich jest nastawiony również Michael Burry, inwestorów, który zasłynął przed kryzysem z 2008 r. przewidując załamanie na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych i został sportretowany w filmie "Big Short". W połowie maja ujawnił, że mocno zwiększył w swoim portfelu ilość akcji Alibaby i JD.com oraz, że zaczął kupować papiery Baidu. Wyraźnie się więc zainteresował chińskimi gigantami technologicznymi.

CSI 300 i Hang Seng były w zeszłym roku w gronie najmocniej tracących indeksów giełdowych świata. Pierwszy z nich stracił w ciągu 2023 r. 11,4 proc., a drugi 14 proc. Dla CSI 300 był to już trzeci z rzędu spadkowy rok, a dla indeksu Hang Seng czwarty. Ich przecena była mocno związana z kryzysem na rynku nieruchomości oraz obawami inwestorów o tempo wzrostu gospodarczego Chin.

W ostatnich tygodniach działania stymulacyjne władz chińskich mocno przyczyniły się jednak do poprawy nastrojów na rynkach. Inwestorom spodobało się choćby to, że władze zaczęły program wykupywania pustych mieszkań od deweloperów. Choć według agencji Bloomberga, pilotażowa wersja tego projektu stymulacyjnego nie idzie gorzej niż się spodziewano, to inwestorzy mają nadzieję na to, że kryzys na chińskim rynku nieruchomości zostanie wreszcie złagodzony.

- Jesteśmy nastawieni konstruktywnie wobec sektora nieruchomości - przyznała Wendy Liu z JPMorgan Chase.

W poniedziałek impulsem do umiarkowanych zwyżek na giełdach w Chinach kontynentalnych i w Hongkongu były dane mówiące o wzroście zysków chińskich spółek przemysłowych. Zyski te wzrosły w kwietniu o 4 proc. rok do roku i były wyższe niż oczekiwano, po tym jak w marcu spadły one o 3,5 proc.