Inflacja nie przeszkadza giełdom w biciu rekordów

Nasz WIG ustanowił w środę rekord wszech czasów, przebijając na koniec sesji poziom 88 tys. pkt. Nie był on osamotniony w biciu rekordów. Nowe szczyty zaliczyły też m.in.: globalny indeks MSCI All Country World, brytyjski FTSE 100, niemiecki DAX oraz amerykańskie indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite. Ożyła więc wiara w dobre perspektywy dla globalnej hossy.

Reklama

Pozytywnie na nastroje inwestorów na całym świecie wpłynęło choćby to, że inflacja konsumencka w USA nie sprawiła im przykrej niespodzianki. Zwolniła ona z 3,5 proc. w marcu do 3,4 proc. w kwietniu i była zgodna z prognozami analityków. Tymczasem kwietniowy wzrost sprzedaży detalicznej okazał się zerowy, czyli wyraźnie gorszy od oczekiwań. Rynek uznał, że te dane zwiększają szanse na to, że Fed dokona we wrześniu pierwszej obniżki stóp. Przyczyniło się to w środę do osłabienia dolara, który tracił po około 0,5 proc. wobec euro i złotego. Jego kurs spadł poniżej 3,93 zł, czyli był najniższy od pierwszej połowy kwietnia. O przypływie optymizmu na rynkach świadczyło też to, że kurs bitcoina przebił poziom 64 tys. USD.

– Te dane dają wytchnienie rynkom po trudnym poprzednim miesiącu, przywracając nadzieje na powrót bardziej gołębiego nastawienia do gospodarki przez amerykański bank centralny – mówi „Parkietowi” Wojciech Dębski, zarządzający w Rockbridge TFI.

Część analityków wskazuje jednak, że radość inwestorów z amerykańskich danych może być nieco przedwczesna. – Dane dają rynkom lekki oddech, ale nie oznaczają przełomu. Sytuacja na rynku USA wydaje nam się w tym roku dość jasna – oczekiwania inflacyjne wzrosły, oczekiwania co do wzrostu gospodarki spadły, podobnie jak prognozy dynamiki zysków spółek. Dane umacniają obraz, w którym tegoroczne wzrosty są głównie efektem typowego wzrostu cen, a w konsekwencji każą zadać pytanie, czy kolejne miesiące przyniosą dalsze zwyżki – wskazuje w rozmowie z „Parkietem” Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego w DI Xelion.