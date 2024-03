Jen najsłabszy wobec dolara od 1990 roku. Czas na interwencję?

Osłabieniu jena towarzyszyły w środę zwyżki tokijskiego indeksu Nikkei 225. Zyskał on w środę 0,9 proc., a od początku roku wzrósł o 22,5 proc. i niedawno ustanowił rekord. Zwykle słaby jen jest czynnikiem uznawanym za sprzyjającym giełdzie tokijskiej, gdyż przyczynia się do wzrostu zysków notowanych na niej japońskich eksporterów. Dla rządu i banku centralnego zbyt słaby jen może być jednak problemem, gdyż przyczynia się do wzrostu cen importowanych surowców energetycznych i żywności, co komplikuje strategię inflacyjną.

W zeszłym tygodniu Bank Japonii po raz pierwszy od 2007 r. podniósł stopy procentowe. Główna stopa została podwyższona z poziomu minus 0,1 proc. do przedziału 0-0,1 proc. Japonia tym samym przestała być jedynym krajem wciąż posiadającym ujemne stopy procentowe. Inwestorzy spodziewają się jednak, że nadal pozostaną one o wiele niższe niż w USA, co może tworzyć presję na dalsze osłabienie jena. Naoki Tomura, członek władz Banku Japonii uważany za największego „jastrzębia”, stwierdził, że chciałby stopniowej normalizacji polityki pieniężnej.

– Rynek zaczyna wątpić w to, czy w tym roku byłyby szanse na jeszcze dwie podwyżki stóp przez Bank Japonii, i przesuwa oczekiwania, co do kolejnego zacieśnienia (po tym w zeszłym tygodniu) dopiero na IV kwartał. Wydaje się, że mamy do czynienia z pewnym konfliktem w przekazie, jaki płynie z Banku Japonii do rynków – wskazuje Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ.